Trước khi Bộ Công an ra lệnh bắt, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sở hữu bao nhiêu vốn tại AIC Group?

Ngày 29-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, AIC Group và các đơn vị liên quan. Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên chủ tịch HĐQT AIC Group.