Trước giờ G thi tốt nghiệp THPT: Đã phát hiện thiết bị gian lận tinh vi

Ngày 4/7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022 tại Vĩnh Phúc.

Thứ trưởng Độ kiểm tra hệ thống camera tại Trường THPT Trần Phú (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Tăng cường kiểm tra thí sinh sử dụng thiết bị gian lận cao

Theo Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc, năm nay tổng số học sinh đăng ký dự thi là: 13.951 thí sinh, với 599 phòng thi. Toàn tỉnh có 26 điểm thi. Mỗi Điểm thi bố trí tối thiểu hai phòng thi dự phòng. Đến thời điểm này, toàn tỉnh chưa có thí sinh nào là F0.

Phần lớn các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phòng bảo quản đề, bài thi, phòng y tế, phòng cho thí sinh diện F0, nơi để đồ của thí sinh cách biệt phòng thi tối thiểu 25m, phòng làm việc chung của điểm thi theo đúng quy định.

Ban in sao đề thi gồm 24 người, khu vực in sao đề thi là địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy.

Ngày 24/6/2022, Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm tra và dán tem niêm phong các thiết bị máy móc phục vụ in sao đề thi.

Ngày 25/6/2022, Sở GD-ĐT phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc lắp đặt 2 bộ thiết bị phá sóng thông tin di động và wifi tại khu vực in sao và một thiết bị ghi âm cuộc gọi phục vụ công tác bảo mật.

Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng phương án đảm an ninh, an toàn của Ban in sao; dán kín (có niêm phong) các cửa sổ, cửa chính …

Cũng theo công an tỉnh Vĩnh Phúc, kỳ thi vào lớp 10 năm nay, tại Vĩnh Phúc phát hiện có thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao rất tinh vi. Do vậy, những ngày còn lại trước kỳ thi, công an tỉnh sẽ tiếp tục sát sao hơn nữa để đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thủy, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ- A06. (Ảnh: M. Hà).

Về điều này, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thủy, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06) cho rằng, hiện nay thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi nên việc đảm bảo an toàn an ninh thi cử cho các phòng thi có nhà dân giáp ranh rất quan trọng.

Theo kinh nghiệm của chuyên gia này, địa phương có thể giao trách nhiệm tới công an phường, xã tuần tra thường xuyên, tránh trường hợp lợi dụng nhà dân để gian lận.

Phương pháp tối ưu là tuyên truyền, vận động tuyên truyền tới nhà dân, không lợi dụng công nghệ cao để gian lận thi cử.

Tại các điểm thi, các giám thị cần giám sát kỹ, nhắc nhở thí sinh và tinh ý theo dõi các thí sinh có hành động không bình thường trong phòng thi để đề phòng gian lận.

Đánh giá cao Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho rằng, một sai sót nhỏ có thể làm hỏng cả kỳ thi lớn, do vậy các đầu mối phải sát sao để hạn chế thấp nhất các sai sót.

Với trường hợp phòng thi sát nhà dân, Thứ trưởng chỉ đạo, các điểm thi làm việc với công an để tuyên truyền nhà dân cam kết không liên quan đến gian lận thi cử.

Một thí sinh F0 cũng phải có phòng thi riêng

Đi khảo sát tại Trường THPT Trần Phú, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã kiểm tra phòng điều hành, hệ thống camera giám sát, tủ đựng đề thi.

Theo báo cáo của nhà trường, năm nay điểm thi Trường THPT Trần Phú có 30 phòng thi chính thức và hai phòng thi dự phòng. Điểm thi này có 438 thí sinh là học sinh của Trường THPT Trần Phú và 251 thí sinh học Cao đẳng nghề. Tổng cộng, điểm thi này có 689 thí sinh và chưa có thí sinh nào là F0.

Nhà trường đã bố trí một phòng riêng để bỏ vật dụng của thí sinh dự thi và một phòng chờ cho thí sinh dự thi môn tổ hợp.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ (giữa) và các thành viên Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2022 kiểm tra các phòng thi sát nhà dân tại Vĩnh Phúc (Ảnh: Mỹ Hà).

Thứ trưởng đặc biệt lưu ý một số phòng thi sát nhà dân, điểm thi này phải có giải pháp để đảm bảo an toàn, nhất là tình huống thí sinh sử dụng công nghệ cao để thu/phát sóng.

Điểm mới của kỳ thi năm nay, có F0 được miễn thi và F0 muốn tham gia dự thi, do đó Thứ trưởng Độ chỉ đạo, mỗi điểm thi phải rà soát danh sách thông qua giáo viên chủ nhiệm để điểm thi vừa có phòng thi thường, có phòng chờ, phòng để đồ và phòng thi dự phòng cho thí sinh F0 (có giải phân cách riêng). Cơ quan Y tế xác nhận cho thí sinh F0 phải theo đúng quy định.

Tại Trường THPT Bình Sơn, ông Hà Thái Bình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường chuẩn bị phòng thi cho các thí sinh F0, ở nhà độc lập, trong đó có các vật dụng chống dịch như găng tay, bảo hộ, sát khuẩn. Nhà trường có các bộ test để test nhanh cho thí sinh khi có nghi ngờ.

Theo rà soát ban đầu đến thời điểm này, Trường THPT Bình Sơn chưa có thí sinh nào là F0.

Đặc biệt, nhà trường đã lên phương án di chuyển cho các thí sinh ở các địa bàn khó khăn, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn khi đi lại.

Ông Hoàng Mạnh Du, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc cho hay, năm nay trường có 391 học sinh lớp 12.

Toàn trường có 13 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT; 139 học sinh dùng các chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp. Toàn trường có 17 phòng thi, có 4 phòng thi dự phòng và cho thí sinh F0.

Đến thời điểm này, nhà trường đã hoàn thành việc học tập quy chế, kế hoạch ôn tập cho các em; các đơn vị cũng đã kiểm tra chéo hồ sơ 2 lần theo quy định…

