Trung tướng Lê Đức Thái thăm và làm việc tại BĐBP Nghệ An

Trung tướng Lê Đức Thái và đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Hải đội 2, BĐBP Nghệ An. Ảnh: Hải Thượng

Cùng đi có đại diện cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh BĐBP. Về phía lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An có Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An; Đại tá Lê Như Cương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Nghệ An và các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An.

Báo cáo với đồng chí Tư lệnh BĐBP và Đoàn công tác, Thiếu tá Trương Văn Bịch, Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết, Hải đội 2 đứng chân trên địa bàn phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An, là đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát trên biển, cứu hộ cứu nạn.

Năm qua đơn vị đã duy trì nghiêm các chế độ trực trực sẵn sàng chiến đấu, trực các ngày lễ, Tết, đảm bảo quân số đúng quy định. Đơn vị đã tổ chức lực lượng tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các phương tiện gặp nạn trên biển, tham gia hỗ trợ đưa 5 ngư dân vào bờ an toàn, bắt giữ và bàn giao xử lý 12 phương tiện vi phạm Luật Thủy sản…

Thiếu tá Trương Văn Bịch, Hải đội trưởng Hải đội 2 báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: Hải Thượng

Tiếp đó, Trung tướng Lê Đức Thái cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò- Bến Thủy. Báo cáo với đồng chí Tư lệnh BĐBP và các thành viên đoàn công tác, Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy cho biết, đơn vị quản lý đoạn biên giới biển dài 26,5km và 12,6km đường sông, có 5 cảng biển và 2 cửa lạch với 556 phương tiện/2.207 lao động trên biển. Địa bàn đơn vị quản lý gồm 14 phường, xã.

Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự địa bàn cơ bản ổn định, nhưng nổi lên một số hoạt động tàu cá vi phạm Luật Thủy sản, tranh chấp ngư trường, sử dụng các ngư cụ cấm để đánh bắt hải sản; hoạt động sản xuất, vận chuyển hàng hóa tại cảng Cửa Lò còn gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống nhân dân…

Trung tướng Lê Đức Thái phát biểu chỉ đạo tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy. Ảnh: Hải Thượng

Trước tình hình trên, cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò- Bến Thủy đã quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An, triển khai các biện pháp công tác Biên phòng, đảm bảo đơn vị an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; xây dựng đầy đủ các loại văn kiện tác chiến; triển khai tốt các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, nắm chắc tình hình trên biển, trên địa bàn; triển khai lực lượng, phương tiện xử lý hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Trung tướng Lê Đức Thái tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy. Ảnh: Hải Thượng

Trong năm 2022, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ trì và phối hợp bắt giữ 4 vụ/6 đối tượng phạm tội ma túy; duy trì và thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát, nhất là quản lý các phương tiện đánh bắt xa bờ, tuyên truyền ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép; thực hiện tốt công tác quản lý cửa khẩu và kiểm soát xuất, nhập cảnh.

Ngoài ra, đơn vị đã thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin, thông báo tình hình với các lực lượng chức năng như Công an, Quân sự; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các vụ việc, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Trung tướng Lê Đức Thái và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy. Ảnh: Hải Thượng

Phát biểu chỉ đạo tại các đơn vị, Trung tướng Lê Đức Thái biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy đã đạt được thời gian qua. Trung tướng Lê Đức Thái nhấn mạnh, kết quả đó đã góp phần to lớn vào thành quả chung của BĐBP Nghệ An cũng như toàn lực lượng BĐBP.

Đồng chí Tư lệnh BĐBP yêu cầu cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham gia tích cực các công tác của địa phương, giúp nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống; tổ chức, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội...

Trung tướng Lê Đức Thái (ngoài cùng, bên phải) kiểm tra tại cảng Nghi Thiết, Cửa Lò, Nghệ An. Ảnh: Hải Thượng

Trung tướng Lê Đức Thái (thứ 2 từ trái sang) nghe lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An báo cáo công tác triển khai tổ công tác Biên phòng tại đảo Ngư. Ảnh: Hải Thượng

Dịp này, Trung tướng Lê Đức Thái cùng đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra việc triển khai tổ công tác Biên phòng tại đảo Ngư, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy và cảng quốc tế Visai tại Nghi Thiết, Cửa Lò, Nghệ An.

Tác giả: Hải Thượng

Nguồn tin: Báo Biên phòng