Trung Quốc thề trả đũa sau khi ông Trump thông qua Đạo luật tự trị Hong Kong

Hong Kong đóng vai trò trung tâm khu vực của truyền thông quốc tế trong nhiều thập kỷ qua - Ảnh: AFP

Đạo luật tự trị Hong Kong trước đó đã được Quốc hội Mỹ thông qua hôm 25-6, bắt buộc Chính phủ Mỹ trừng phạt các cá nhân, tập thể có liên quan đến việc Trung Quốc kìm hãm quyền tự trị của Hong Kong.

Ngày 14-7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Đạo luật tự trị Hong Kong vừa mới được tổng thống Mỹ ký thông qua là "lời vu khống độc ác" đối với luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh ở Hong Kong.

"Trung Quốc sẽ thực hiện những đáp trả cần thiết để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, cũng như áp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức Mỹ liên quan", Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

Trong một diễn biến liên quan, báo New York Times của Mỹ thông báo sẽ chuyển đội ngũ phóng viên kỹ thuật số từ Hong Kong sang thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong năm sau vì lo ngại luật an ninh Hong Kong. Đội ngũ này tương đương khoảng 1/3 số nhân viên của New York Times tại Hong Kong.

"Luật an ninh quốc gia Hong Kong chóng vánh của Trung Quốc đã tạo ra tâm lý bất an xoay quanh việc những quy định mới này sẽ ảnh hưởng thế nào tới hoạt động báo chí. Chúng tôi cảm thấy cần thiết phải lên kế hoạch dự phòng và bắt đầu đa dạng hóa đội ngũ biên tập trên khắp khu vực", trích thư gửi nhân viên của ban giám đốc New York Times.

Tờ báo của Mỹ đã đặt trụ sở vùng tại Hong Kong trong nhiều thập kỷ qua. Đây là nơi quản lý tất cả các tin tức và tuyến bài liên quan đến châu Á, đồng thời đảm nhiệm thêm việc quản lý hoạt động tin tức kỹ thuật số 24h của New York Times.

Đây cũng là lần di dời lớn đầu tiên của một cơ quan báo chí quốc tế khỏi Hong Kong, kể từ khi Bắc Kinh ban hành luật an ninh quốc gia Hong Kong cuối tháng trước.

New York Times cho biết gần đây "đã đối mặt với thách thức trong việc bảo vệ giấy phép làm việc" cho các nhân viên của báo tại Hong Kong. Tờ báo trên cho rằng đó là điều "bình thường tại Trung Quốc nhưng hiếm khi trở thành vấn đề" tại Hong Kong.

Đặc khu Hong Kong đóng vai trò trung tâm khu vực của truyền thông quốc tế trong nhiều thập kỷ qua nhờ môi trường kinh doanh thân thiện và sự độc lập nhất định với Bắc Kinh.

Ngoài New York Times, các tập đoàn, công ty truyền thông khác có trụ sở lớn tại Hong Kong còn bao gồm Hãng tin AFP (Pháp), Đài CNN, báo Wall Street Journal, Hãng tin Bloomberg (Mỹ), và Financial Times (Anh).