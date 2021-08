Trung Quốc cam kết cung cấp 2 tỷ liều vắc xin cho thế giới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Theo Reuters, trong một thông điệp bằng văn bản gửi đến một diễn đàn hợp tác quốc tế về vắc xin Covid-19 ngày 5/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc cam kết sẽ cung cấp cho thế 2 tỷ liều vắc xin Covid-19 trong năm nay và tài trợ 100 triệu USD cho sáng kiến chia sẻ vắc xin COVAX của Liên Hợp Quốc nhằm đối phó biến chủng Delta.

Trước đó, tại hội nghị y tế toàn cầu hồi tháng 5, ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc đã cung cấp 300 triệu liều vắc xin cho hơn 80 quốc gia, và dành 2 tỷ SSD hỗ trợ các nước đang phát triển ứng phó đại dịch, phục hồi kinh tế. Bắc Kinh cũng cam kết dành 3 tỷ USD trong vòng 3 năm tới để hỗ trợ các nước đang phát triển.

Tao Lina, một chuyên gia về vắc xin tại Thượng Hải, cho biết Trung Quốc có thể sản xuất 5 tỷ liều mỗi năm và chỉ cần một nửa trong số đó để tiêm chủng cho khoảng 1,4 tỷ dân. Điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc có thể cung cấp một lượng lớn vắc xin cho thế giới.

Cam kết trên được đưa ra trong bối cảnh các nước trên thế giới tìm kiếm nguồn cung và đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng nhằm đối phó sự lây lan của biến chủng Delta. Sự chênh lệch tỷ lệ tiêm chủng ở các nước thu nhập cao và thu nhập thấp ngày càng lớn là một trong những quan ngại hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Theo WHO, trong tháng 5, tại các nước thu nhập cao, cứ 100 người thì có khoảng 50 liều vắc xin. Tỷ lệ này đến nay đã tăng gấp đôi. Trong khi đó, tại các nước thu nhập thấp, trung bình 100 người chỉ có 1,5 liều vắc xin do thiếu nguồn cung.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 4/8 kêu gọi các nước thu nhập cao tạm hoãn kế hoạch tiêm chủng liều thứ ba tăng cường để thế giới có cơ hội đạt mục tiêu tất cả các nước tiêm chủng cho ít nhất 10% dân số vào cuối tháng 9.

"Tôi hiểu mối quan tâm của tất cả các chính phủ trong việc bảo vệ người dân của họ khỏi biến chủng Delta. Tuy nhiên, chúng ta không thể chấp nhận việc các quốc gia đã sử dụng phần lớn nguồn cung vắc xin toàn cầu lại tiếp tục sử dụng nhiều hơn, trong khi nhiều người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới chưa được bảo vệ. Chúng ta cần một sự đảo ngược ngay lập tức về việc phân phối vắc xin. Thay vì tập trung vào các nước thu nhập cao, hiện giờ vắc xin phải được ưu tiên cho các nước thu nhập thấp", ông Tedros nói.

Mặc dù vậy, một số nước vẫn rục rịch kế hoạch tiêm vắc xin liều bổ sung với hy vọng tăng cường mức độ bảo vệ cho người tiêm trước biến chủng Delta dễ lây lan. Israel đã trở thành quốc gia đầu tiên triển khai tiêm vắc xin mũi 3 cho người trên 60 tuổi. Pháp cũng có kế hoạch triển khai chiến lược này từ tháng 9 tới. Bộ Y tế Đức cũng dự định triển khai tiêm mũi 3 để tăng cường miễn dịch cho bệnh nhân suy giảm miễn dịch, người cao tuổi và những người ở viện dưỡng lão từ tháng sau.

