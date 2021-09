Trùm ma túy xuyên quốc gia ôm hàng "khủng" chống trả dữ dội quyết thoát thân

Công an TP.Vinh (Nghệ An) sáng nay 14/9 thông tin, các lực lượng đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy có quy mô cực lớn, bắt giữ Nguyễn Xuân Dũng (SN 1984, trú xóm 7, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An), đối tượng giang hồ khét tiếng trong giới buôn "hàng trắng" xứ Nghệ.

Dũng "sở hữu" nhiều tiền án với đám đàn em "thiện chiến", không ngại va chạm, tay dao tay súng sẵn sàng "kề vai sát cánh" những lúc nguy nan. Thời gian gần đây đối tượng này có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian, giàu lên nhanh chóng một cách bất thường.

Cơ quan điều tra thông tin, vụ bắt giữ "trùm" ma túy xuyên quốc gia Nguyễn Xuân Dũng diễn ra lúc 16h chiều 13/9, tại khu vực Cửa khẩu Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An). Thời điểm này, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Vinh chủ trì, phối hợp cùng Đồn Biên phòng Thanh Thủy, Công an huyện Thanh Chương, Công an phường Bến Thủy (TP.Vinh) từ nhiều mũi đồng loạt bao vây, ập vào bắt quả tang Nguyễn Xuân Dũng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trùm ma túy xuyên quốc gia Nguyễn Văn Dũng

Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường lô hàng "khủng" gồm 1 kg ma túy đá, 4.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy Exciter, 1 điện thoại…

Trùm ma túy xuyên quốc gia giữa thời khắc bị bao vây, hiểm nguy cận kề đã liều lĩnh chống trả điên cuồng hòng "mở đường máu" nhưng bất thành và đã bị khống chế, đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Tài liệu từ CQĐT, đối tượng giang hồ Nguyễn Xuân Dũng nằm trong tầm ngắm của lực lượng công an từ lâu. Tên này có rất nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, đặc biệt có quan hệ hết sức mật thiết với các đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy, trong số này có nhiều đối tượng ở nước ngoài.

Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn