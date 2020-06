"Trùm" giải trí Hollywood nhảy lầu tự tử

Theo Tiền Phong, Deadline dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, ông Steve Bing đã nhảy từ tầng 27 của một tòa chung cư cao cấp ở Century City, Los Angeles, California, Mỹ, vào khoảng 13h ngày 22/6 (theo giờ địa phương). Ông Bing qua đời ở tuổi 55. Thi thể của Bing được phát hiện dưới chân tòa chung cư nơi ông đang sống. Sở Cảnh sát Los Angeles tiết lộ danh tính người đàn ông nhảy lầu, nhưng các mô tả đều trùng khớp với nhà sản xuất.

Theo Zing, vụ tự tử đang gây xôn xao truyền thông nhưng nguyên nhân chưa được làm rõ. Nguồn tin cho biết trước khi chết, biên kịch Kangaroo Jack bị trầm cảm và thấy chán nản vì không được kết nối với mọi người trong thời gian cách ly.

Steve Bing sinh năm 1965, là một doanh nhân, nhà sản xuất phim và nhà đầu tư nổi tiếng. Sinh thời, ông đã sáng lập Shangri-La Entertainment - một công ty giải trí, kinh doanh bất động sản và xây dựng.

Người đàn ông nước Mỹ sau khi được thừa kế 600 triệu USD từ ông nội đã rót tiền vào các dự án phim, đầu tiên là Get Carter (2000), tiếp đến chi 100 triệu USD sản xuất The Polar Express (2003). Kết quả, The Polar Express thắng lớn với 300 triệu USD doanh thu phòng vé toàn cầu.

Ngoài việc thân thiết với Bill Clinton, Steve cũng có quan hệ tốt với Al Gore, Gavin Newsom, Hilary Clinton, Nancy Pelosi và Dianne Feinstein.

Tờ Variety viết: "Ông trùm giải trí Hollywood đã dành phần lớn cuộc đời để sống trong khách sạn và thích tiệc tùng thâu đêm cùng những người bạn giàu có".

Một bài báo của tờ Los Angeles Times năm 2002 đã mô tả Steve là người theo chủ nghĩa tự do cấp cao, dù ăn chơi thác loạn nhưng ông rất tận tụy trong hoạt động từ thiện, chính trị và quyền bình đẳng của phụ nữ.

Về đời tư, Steve Bing chưa từng kết hôn, nhưng có hai con. Con trai đầu là nam diễn viên Damian Hurley với “mỹ nhân không tuổi” Elizabeth Hurley và con gái Kira Bonder với cựu tay vợt chuyên nghiệp Lisa Bonder.