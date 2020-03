Trùm buôn lậu thuốc bắc cấu kết với người Trung Quốc trục lợi hàng tỷ đồng

Trịnh Đức Thọ bị Công an Trung Quốc bắt giữ

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Trịnh Đức Thọ thành lập Công ty CP Dược Lạng Sơn, Công ty CP Ngũ Phúc Hội, Công ty CP Xuất nhập khẩu nông sản Bắc Khánh Yên, Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu thương mại Quảng Phát.

Trong quá trình kinh doanh, từ tháng 1/2018, Trịnh Đức Thọ đã chỉ đạo mua gom hàng hóa tại Trung Quốc, vận chuyển trái phép về Việt Nam bằng đường mòn, lối mở để tiêu thụ, thu lợi bất chính. Thọ buôn lậu hàng hóa chủ yếu gồm: Thuốc bắc, vải, thiết bị điện tử, đồ điện gia dụng…

Từ tháng 1 đến tháng 12/2018, Trịnh Đức Thọ đã nhiều lần tổ chức nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn. Thọ chỉ đạo đồng phạm tạo đường vận chuyển, bãi đỗ xe để giao nhận hàng, câu kết với các đối tượng bên Trung Quốc gom mua hàng hóa, thuê ô tô vận chuyển bằng đường mòn, lối mở vào địa phận Việt Nam. Ngày 14/12/2018, mặc dù đang chữa bệnh tại Nhật Bản nhưng Thọ vẫn chỉ đạo các đồng phạm nhận hàng hóa nhập lậu gồm thuốc bắc, vải… và đã bị cơ quan công an bắt quả tang.

Viện Kiểm sát xác định, hàng hóa do Trịnh Đức Thọ buôn lậu bị thu giữ có tổng trị giá hơn 7,6 tỷ đồng. Số tiền hơn 30 tỷ đồng, do một đối tác chuyển vào tài khoản của Thọ nhiều lần, từ tháng 1/2018 đến khi bị bắt, bao gồm tiền hàng hóa do Thọ buôn lậu và tiền cước vận chuyển thuê cho các đối tượng buôn lậu khác, là tiền thu nhập bất chính nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Cáo trạng cũng xác định Nông Kiến Châu và Hà Hán Dũng (người Trung Quốc) đã có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới Việt - Trung cho Thọ với tổng trị giá hàng hóa vận chuyển hơn 2,1 tỷ đồng, do đó bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

17 đồng phạm của Trịnh Đức Thọ bị truy tố về tội “buôn lậu” gồm: Trần Văn Kim (SN 1972), Nguyễn Văn Nguyên (SN 1982), Nguyễn Thị Dung (SN 1972) cùng trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Triệu Văn Tiến (SN 1995), Phùng Văn Xấm (tức Sâm, SN 1991), Hoàng Minh Vũ (SN 1986), Lý Văn Nội (SN 1987) cùng trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; Trịnh Xuân Chung (SN 1974), Đinh Hoài Nhơn (SN 1983), Trịnh Xuân Thiện (SN 1982) cùng trú tại xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; Vũ Văn Huấn (SN 1978), Hoàng Thị Phượng (SN 1979) đều trú tại phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Văn Thi (SN 1983, trú tại xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa); Trịnh Xuân Ngọc (SN 1970, trú tại xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên); Trần Hồng Quân (SN 1996, trú tại xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Văn Đông (SN 1987, trú tại xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc); Trịnh Thị Kim Huế (SN 1970, trú tại phường Bích Đào, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Tác giả: Phùng Đô

Nguồn tin: Báo Giao thông