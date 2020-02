Trộm cắp xe máy đi tiêu thụ, lao xe tông thẳng CSGT khi bị kiểm tra

Chiều 31/1, Trạm CSGT Krông Búk (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ được một đối tượng trộm cắp xe máy đang trên đường đi tiêu thụ.

Đối tượng Hải thời điểm bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 14h20 cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát số 1 (Trạm CSGT Krông Búk, Công an Đắk Lắk) tiến hành tuần tra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 4, thị trấn Ea Đrăng (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) thì phát hiện 1 chiếc xe máy mang BKS 82B1-197.57 vi phạm tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Lúc này, đối tượng đã không chấp hành mà lao xe tông thẳng vào lực lượng CSGT nhưng may mắn các CSGT né được. Ngay sau đó, lực lượng CSGT truy đuổi thì đối tượng vứt xe chạy bộ được hơn 1 km thì bị CSGT khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai nhận tên là Bạch Hưng Hải (SN 1995, quê huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) và chiếc xe máy này vừa được Hải trộm của 1 người dân ở tỉnh Kon Tum. Hải đang trên đường đưa xe xuống TP.HCM tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

Kiểm tra trên xe, lực lượng CSGT thu giữ nhiều dụng cụ dùng để trộm cắp xe máy.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thúy Diễm

Nguồn tin: Báo Dân trí