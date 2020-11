Trời nắng nhưng Nam Trà My vẫn lở núi, người đi xe máy suýt bị chôn vùi

Your browser does not support the video tag.

Clip: Anh Hiêng suýt bị chôn vùi trong vụ sạt lở núi

Theo đó, vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, anh Hồ Văn Hiêng (ngụ ở địa phương) đi xe máy trên tuyến đường Quốc lộ 40B đoạn qua địa phận xã Trà Don thì bất ngờ quả núi đổ ập xuống. Anh Hiêng kịp vứt xe bỏ chạy nên thoát chết, tuy vậy anh bị thương tích ở tay. Chiếc xe máy của anh Hiêng đã bị đất đá đổ xuống vùi lấp.

Điều đáng lo ngại, vụ sạt lở đất này xảy ra khi 2 ngày qua ở huyện Nam Trà My đã tạnh mưa, trong ngày 17-11, tại Trà Don còn có nắng.

Nắng lên nhưng vẫn xảy ra sạt lở trên tuyến Quốc lộ 40B

Sau khi sạt lở xảy ra, đơn vị quản lý tuyến đường đã điều 2 xe xúc lật, 2 xe đào, 4 xe tải đến thông đường. Dự kiến khoảng 17 giờ chiều 17-11, các phương tiện mới có thể lưu thông trở lại bình thường trên tuyến đường này.

Trước đó, ngày 11-11, trên tuyến Quốc lộ 40B đoạn qua địa phận xã Trà Tân (huyện Bắc Trà My) cũng xảy ra vụ sạt lở núi khiến 3 người bị vùi lấp, trong đó có 1 người chết, 2 người bị thương nặng. Vào ngày 28-11, tại huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam xảy ra hàng loạt vụ lở núi khiến hàng chục người bị chôn vùi, hiện vẫn còn 17 người đang mất tích.

Tác giả: Tr.Thường

Nguồn tin: Báo Người Lao Động