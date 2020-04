Triệu tập nam thanh niên vì trò đùa về dịch COVID-19 trong ngày Cá tháng Tư

Ngày 4/1, Trưởng Công an xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong (Nghệ An) Lô Thái Thơm cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Công an huyện Quế Phong xử lý trường hợp đăng tải thông tin lên mạng xã hội không chính xác về dịch COVID-19.

Theo đó, vào hồi 9h 30 phút, ngày 1/4, anh Vi Văn T. trú tại bản Mòng 1, xã Cắm Muộn đăng tải lên trang Fakebook của mình với nội dung "Dương tính với COVID-19 rồi làm sao đây …. toang rồi … Bà con ơi…", để trêu đùa với bạn bè.

Ngay sau khi anh T. đăng lên, lực lượng chức năng kiểm tra, xác định thông tin do anh T. đăng tải là không đúng sự thật. Sau đó, nội dung trên được T. xóa bỏ trên trang cá nhân của mình.

"Thoạt đầu, sau khi đăng lên anh T. đã biết mình sẽ bị xử lý nên trốn vào nại (khu sản xuất của người dân). Sau đó anh T. được gia đình và chính quyền vận động nên ra công an để làm việc. Hiện tại, Công an huyện Quế Phong đang tiếp tục hoàn thành hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật", ông Thơm cho biết.

Trước đó, tại tỉnh Nghệ An, UBND xã Quỳnh Lộc (thị xã Hoàng Mai, ra quyết định xử phạt với Lê Vũ K., trú xã Quỳnh Lộc, số tiền 300.000 đồng vì đã có hành vi không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 khi đi ra đường.

Trong ngày 31/3 và 1/4, Công an phường Hồng Sơn, TP Vinh và Công an thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An xử phạt 2 người không đeo khẩu trang nơi công cộng 200.000 đồng/người.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội