Triệt xóa nhóm đối tượng đánh bạc online với nhà cái ở nước ngoài

Theo cảnh sát, chiều 28/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Công an xã Thành Lợi (huyện Bình Tân), kiểm tra tại quán cà phê ở ấp Thành Ninh, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 8 người đang tụ tập tham gia đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet với nhà cái tại Campuchia.

Nhóm người đánh bạc bị công an phát hiện. Ảnh: Thanh niên.

Tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm 40 triệu đồng, 6 xe máy, 7 điện thoại (3 điện thoại được nhóm người này sử dụng phục vụ vào mục đích đánh bạc). Nhóm người liên quan được đưa về trụ sở cảnh sát để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Trước đó vào ngày 2/7, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã bắt quả tang 11 người đánh bạc trong khu mộ.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 1/7, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long kết hợp Công an huyện Tam Bình và Công an xã Tân Phú bất ngờ ập vào, bắt quả tang 11 người (5 nam, 6 nữ) đang chen chúc sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài 52 lá ăn tiền trong khu mộ giữa đồng, thuộc ấp Phú Mỹ, xã Tân Phú, huyện Tam Bình.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 10 bộ bài tây (loại 52 lá), trong đó có 8 bộ bài chưa qua sử dụng; điện thoại di động, 3 xe máy và 24 triệu đồng.

Công an xã Tân Phú đã làm việc với nhóm người tụ tập đánh bạc trong khu mộ và những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật, theo Thanh niên.

Tác giả: Linh Chi (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT