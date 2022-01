Triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng Internet hàng trăm tỷ đồng

Pháp luật

Sáng 15/1, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng Internet với số tiền cá cược hơn 500 tỷ đồng.