Triệt phá ổ nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Các đối tượng bị bắt giữ trong hai vụ án

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ đầu năm 2020, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, Công an thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) phát hiện tại xã Nghĩa Thuận và phường Đồng Tâm xuất hiện 2 điểm bán lẻ trái phép chất ma túy do Cao Văn Phát (SN 1993, trú tại xóm 7, xã Nghĩa Thuận) và Phan Văn Tuấn (SN 1992, trú tại xóm Tân Xuân, xã Nghĩa Lộc) cùng thị xã Thái Hòa cầm đầu.

Cả hai đều nghiện ma túy, đã có tiền án, tiền sự về tội liên quan đến ma túy. Ngày 5-2, BCH Công an thị xã Thái Hòa chỉ đạo Đội Cảnh sát CSHS, Kinh tế và Ma túy xác lập Chuyên án 212M để đấu tranh, làm rõ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Trần Ngọc Tuấn - Trưởng Công an thị xã Thái Hòa, các trinh sát đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng.

Quá trình theo dõi, Ban chuyên án xác định được quy luật hoạt động của các đối tượng thường mua ma túy tại một nơi cố định, sau đó bằng nhiều cách khác nhau mang về sử dụng và chia nhỏ bán lẻ cho các đối tượng nghiện có nhu cầu trong và ngoài địa bàn thị xã Thái Hòa.

Ngày 15-2, Ban chuyên án quyết định phá án, tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Cao Văn Phát và Phan Văn Tuấn; thu giữ 3,7 gam ma túy đá, 1,6 gam hêrôin và 36 viên hồng phiến. Từ lời khai của 2 đối tượng trên, mở rộng điều tra, cùng ngày, lực lượng Công an cũng đã bắt Lê Thanh Hợp (SN 1983, trú tại khối Đồng Tâm 2, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa); thu giữ 30 gam hêrôin.

Tại cơ quan CSĐT, Phát và Tuấn khai nhận, do mới ra tù, không có công ăn việc làm ổn định lại nghiện ngập nên tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Phát và Tuấn bàn nhau lên huyện Quế Phong lấy “hàng” từ các đối tượng không xác định rõ danh tính, địa chỉ cụ thể để về sử dụng.

Do nhận biết được nhu cầu của các đối tượng nghiện trong và ngoài địa bàn thị xã Thái Hòa khá lớn nên sau mỗi lần lấy được ma túy, các đối tượng chủ động chia nhỏ nhằm bán lẻ. Lợi dụng thời điểm buổi sáng khi nhiều đối tượng đến Trung tâm Y tế xã Nghĩa Thuận uống methadol, Phát và Tuấn nhanh chóng liên hệ để cung cấp “hàng”.

Tuy nhiên, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, khi thực hiện hành vi phạm tội, 2 đối tượng không bao giờ ra mặt cũng không qua bất cứ đối tượng trung gian nào. Theo đó, quá trình lên Quế Phong lấy ma túy, bọn chúng di chuyển liên tục và thường xuyên thay đổi phương tiện liên lạc.

Khi lấy được hàng, Tuấn và Phát mang về nhà riêng cất giấu, đồng thời liên hệ với “khách”, hẹn ở nhiều vị trí khác nhau để lấy tiền, sau đó mới chỉ rõ địa điểm cất giấu ma túy để người nghiện chủ động đến lấy.

Không dừng lại ở đó, ngày 16/3, Công an thị xã Thái Hòa tiếp tục bắt đối tượng Vũ Tuấn Anh (SN 2002, trú tại xóm 3, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ 1,5 gam ma túy đá.

Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Vũ Tuấn Anh đã sớm sử dụng ma túy tổng hợp và có biểu hiện “ngáo đá”, thường xuyên đập phá đồ đạc, gây mất ANTT trên địa bàn. Xác định hành vi nói trên sẽ gây hậu quả khôn lường nếu để đối tượng tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Đội CSHS - Kinh tế - Ma túy đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, tiến hành bắt giữ Vũ Tuấn Anh cùng tang vật liên quan.

Tác giả: Quang Trường

Nguồn tin: Báo An ninh Thủ đô