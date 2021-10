Triệt phá ổ nhóm cho 300 người vay lãi nặng lên tới hàng chục tỷ đồng

Nhóm đối tượng bị tạm giữ. Ảnh Công an cung cấp.

Ngày 16/9, Công an quận Hà Đông cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng Vũ Văn Dũng (SN 1982, trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Trung Sơn (SN 1996), Văn Tuấn Châu (SN 1999, cùng trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Trần Đức Quang (SN 2003, trú tại Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội); Nguyễn Phương Trung (SN 1986, trú tại Yên Thế, Bắc Giang) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đêm 12/10, tổ công tác Công an quận Hà Đông bắt quả tang nhóm đối tượng trên đang xịt sơn vào cửa, gây áp lực mục đích đòi nợ người phụ nữ (trú ở phường Quang Trung, quận Hà Đông).

Sau khi đưa về trụ sở làm việc, các đối tượng khai nhận làm theo chỉ đạo của Vũ Văn Dũng.

Quá trình xác minh, cơ quan CSĐT bắt giữ và khám xét nơi ở của Dũng tại chung cư phường Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) thu giữ 8 sổ ghi chép, 6 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, cuối năm 2018, hoạt động cho vay lãi dưới hình thức “bốc bát họ” từ 5 triệu đến 50 triệu đồng. Khi cho vay, đối tượng cắt lãi luôn 20% tổng số tiền và thời hạn khách phải trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 200 nghìn đồng (tương đương 146%/năm).

Đối tượng này thuê Sơn, Châu, Quang, Trung đi giao dịch cho vay tiền và thu nợ, dưới hình thức đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội về việc cho vay tiền.

Quang có nhiệm vụ đến nhà thẩm định thông tin, nếu đủ điều kiện Dũng sẽ cho vay. Đồng thời quay clip về danh tính của khách để lưu lại cũng như viết giấy vay nợ.

Các đối tượng Sơn, Châu, Quang, Trung có nhiệm vụ đòi nợ trên địa bàn các quận huyện được Dũng giao. Nếu khách không trả, các đối tượng này sẽ gây áp lực bằng việc ném chất bẩn, xịt sơn…

CQĐT xác định đến khi bị bắt giữ, Dũng đã cho khoảng 300 khách vay khoảng 18 tỷ đồng.

Theo Công an quận Hà Đông, thực hiện chỉ đạo của Công an TP Hà Nội về tăng cường phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh COVID-19, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự tập trung phòng, chống và đấu tranh đối với tội phạm phát sinh từ hoạt động kinh doanh tài chính, tín dụng đen, ném chất bẩn, gây mất an ninh trật tự.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Tiền phong