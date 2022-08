Triệt phá nhóm đối tượng thuê xe ô tô đi bắt trộm hơn 300kg mèo

Sáng 3/8, lãnh đạo Công an Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá một nhóm đối tượng thuê xe ô tô đi trộm cắp hơn 300kg mèo sống rồi mang đi tiêu thụ.

Đồng thời, ra quyết định tạm giữ hình 6 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Hồ Thanh Phong (SN 1997); Nguyễn Công Tùng (SN 1992, trú tại tỉnh Bình Thuận); Nguyễn Mạnh Cường (SN 1995, trú tại tỉnh Thanh Hóa); Trần Công Sơn (SN 1978, trú tại tỉnh Phú Yên); Dương Chí Long (SN 1987) và Võ Quỳnh Lân (SN 1988, cùng trú tại tỉnh Ninh Thuận).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 7/2022, sau khi thuê một xe ô tô tải, Nguyễn Công Tùng bàn bạc, rủ các đối tượng (Dương Chí Long, Võ Quỳnh Lân, Trần Công Sơn) lên Tp.Gia Nghĩa để trộm cắp mèo.

Cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Tùng thống nhất mua mèo trộm cắp được với giá 50.000 đồng/kg và thuê Hồ Thanh Phong, Nguyễn Mạnh Cường lái xe tải vận chuyển mèo từ Tp.Gia Nghĩa về tỉnh Bình Thuận tiêu thụ.

Để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, các đối tượng đã chuẩn bị 11 lồng các loại; 1 cân đồng hồ lò xo để cân, nhốt mèo và 135 chiếc bẫy; 3 xe mô tô, 2 xe đạp và một số đồ vật khác.

Theo đó, từ ngày 21-27/7, các đối tượng đã bắt trộm mèo và dùng xe ô tô vận chuyển về tỉnh Bình Thuận tiêu thụ 2 chuyến với tổng khối lượng là 228kg mèo sống.

Đến ngày 30/7, khi các đối tượng tiếp tục vận chuyển 93,5kg mèo sống đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Qua xác minh, bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Gia Nghĩa xác định được 18 bị hại bị mất trộm mèo ở Tp.Gia Nghĩa và huyện Đắk R’lấp với tổng số 35 con mèo có tổng khối lượng 82,3kg.

Ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Gia Nghĩa đã làm thủ tục trao trả các cá thể mèo sống cho các chủ sở hữu.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an Tp.Gia Nghĩa tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan công an thông báo, ai là nạn nhân của các vụ mất trộm mèo liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an Tp.Gia Nghĩa (qua Đội Cảnh sát hình sự) để phối hợp điều tra, làm rõ.

Tác giả: Khánh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn