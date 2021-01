Triệt phá đường dây đánh bạc trên trang bong88.com với số tiền 700 tỷ đồng

Pháp luật

Ngày 14/1, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Cảnh sát cơ động cùng một số đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc cực lớn trên trang bong88.com với số tiền cá độ lên tới 700 tỷ đồng.