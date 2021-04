Triệt phá chuyên án ma túy từ Lào thẩm lậu vào Nghệ An, Hà Tĩnh

Chiều 27/4/2021, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức trao thưởng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý.

Dự lễ trao thưởng có Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc Công an tỉnh cùng đại diện CBCS tham gia trong các chuyên án.

Thay mặt Ban Chuyên án, Thượng tá Nguyễn Hữu Cường, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo về quá trình khám phá thành công các chuyên án. Hiện nay các đầu nậu ma túy quốc tế từ khu vực Tam giác Vàng có xu thế chuyển hướng, từ Lào áp sát biên giới các tỉnh miền Trung để tìm mọi cách thẩm lậu ma túy vào nội địa.

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Nghệ An về việc phối hợp tuần tra kiểm soát tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua khu vực biên giới thuộc địa bàn huyện Thanh Chương, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp Công an huyện Thanh Chương, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, triển khai lực lượng

Quá trình thực hiện đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu xác định, các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy đã chuyển địa bàn hoạt động từ huyện Thanh Chương sang hướng qua cửa khẩu Cầu Treo và tuyến biên giới thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Trước tình hình đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy và lãnh đạo Công an huyện Thanh Chương đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xin ý kiến xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Nam và tang vật vụ án.

Vào khoảng 12h45’ ngày 26/4, trên tuyến Quốc lộ 8A đoạn qua địa phận thôn Bòng Phài, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Ban chuyên án gồm Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý, Công an huyện Thanh Chương đồng chủ trì phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Ngọc Nam (SN 1983, trú tại xóm Đông Hòa, xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ 6 kg ma túy đá, 4 bánh heroin, 1 xe ô tô BKS 37A-763.50, 1 điện thoại di động.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, đến 15h cùng ngày, tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ thêm 1 xe ô tô.

Tại lễ trao thưởng, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng vào trao thưởng số tiền 12 triệu đồng cho đại diện Ban chuyên án.

Đại tá Phạm Thế Tùng đã biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban chuyên án trong lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma tuý. Đồng chí cũng mong muốn trên cơ sở những kết quả đạt được, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng Công an Nghệ An tiếp tục gặt hái nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, tạo tiền đề để phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Hiện, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để đấu tranh mở rộng chuyên án.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân