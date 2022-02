Triển khai công tác đảm bảo an ninh hàng không năm 2022

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Năm 2021, diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 tiếp tục làm ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các mặt đời sống xã hội, trong đó hàng hoạt động hàng không chịu ảnh hưởng hết sức nặng nề. Việc điều hành các chuyến bay đi đến giảm 38,6% so với năm 2020; sản lượng vận chuyển hành khách qua cảng hàng không đạt 14 triệu lượt khách giảm 52,7% so với năm 2020, vận tải hàng hóa qua cảng hàng không giảm sâu.

Mặc dù chịu thiệt hại nặng nề nhưng nhìn chung công tác đảm bảo an ninh hàng không được thực hiện tốt, các vụ việc vi phạm an ninh hàng không được ngăn chặn, xử lý kịp thời không để phát sinh thiệt hại nghiêm trọng. Các sự cố uy hiếp an ninh hàng không được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân nhằm đưa ra biện pháp khắc phục, phòng ngừa; chú trọng công tác giám sát khắc phục sau khi sự cố xảy ra.

Tại hội nghị, các Bộ, ngành, các địa phương, đơn vị đã đánh giá kỹ hơn về vấn đề đảm bảo an ninh hàng không dân dụng thời gian qua; đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục cũng như ứng phó các sự cố có thể xảy ra để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh hàng không dân dụng năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh – Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh hàng không trong năm qua đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2022, thực hiện Chương trình phục hồi kinh tế xã hội, hoạt động vận tải sẽ tăng lên rất nhiều, nhất là thực hiện chính sách mở cửa, mở lại các đường bay quốc tế, tần suất vận tải qua đường hàng không sẽ tăng lên mạnh mẽ, đặt ra những vấn đề hết sức quan trọng trong việc đảm bảo an ninh hàng không. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia yêu cầu phải thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không năm 2022. Đó là, tập trung rà soát, hoàn thiện lại thể chế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc đảm bảo an ninh hàng không, xây dựng văn hóa an ninh hàng không. Cùng với đó, cần xây dựng các tổ chức, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không hoạt động đúng thông lệ quốc tế, đúng quy định pháp luật trong nước; tăng cường công tác đào tạo chính quy về kiểm soát, quản lý điều hành lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, giám sát an ninh hàng không; xây dựng các phương án ứng phó tàu bay không người lái, các phương tiện bay...

Năm 2021, UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo sâu sát, quyết liệt việc nắm bắt, tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin đe dọa đến an ninh hàng không trên địa bàn; chủ động phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và đề xuất các chủ trương, giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh sân bay. Về an ninh, an toàn hàng không trong năm 2021 tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, các lực lượng chức năng đã phối hợp phát hiện, tiến hành xử lý 01 vụ hành khách gây rối trên tàu bay, 04 vụ hành khách gây rối tại Cảng...

