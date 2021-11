Trích xuất camera điều tra vụ đàn bò 5 con trị giá hàng trăm triệu bị kẻ xấu chặt đứt chân

Ngày 19/11, Công an xã Nghi Phong đang tiếp tục phối hợp với Côn gan huyện Nghi Lộc (Nghệ An) điều tra, truy bắt hung thủ chém đứt chân của 5 con bò tại gia đình anh Nguyễn Văn Quyền (trú xóm 9, xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An).

Vụ việc xảy ra đã khiến dư luận địa bàn xã Nghi Phong rất hoang mang và bức xúc.

Cơ quan công an đến hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Theo lãnh đạo Công an xã Nghi Phong cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Quyền (SN 1979) về việc đàn bò của anh nuôi bị kẻ xấu chặt đứt chân của 5 con, lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường, khám nghiệm xung quanh, thu thập chứng cứ để điều tra vụ việc.

Trước mắt, cơ quan chức năng đã lập biên bản, khám hiện trường, ghi nhận lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra làm rõ. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng trích xuất, rà soát các camera xung quanh và đường vào nhà anh Quyền, nơi nuôi nhốt bò để truy bắt hung thủ.

"Tuy nhiên vị trí nuôi bò không có camera, camera gần nhất cũng cách đó hơn 1km nên việc điều tra cũng gặp khó khăn. Nếu mà kẻ xấu ở gần đó thì camera coi như không thu được gì", một lãnh đạo UBND xã Nghi Phong chia sẻ với PV.

Anh Quyền cho biết, 5 con bò bị chặt cùng 1 vị trí gây đứt gân. Hung thủ phải là người hiểu rõ vị trí hiểm, làm cho bò không đứng vững được mà không chết, gây thiệt hại về kinh tế.

Anh Nguyễn Văn Quyền cho biết, trước đó anh mua từ nhiều nơi đàn bò 11 con về nuôi rồi xuất bán. Do dịch chưa bán được nên anh Quyền phải giữ lại nuôi gần tháng qua.

Do lượng bò nhiều nên anh Quyền phải nuôi nhốt ở nhiều chuồng khác nhau. Trong đó có 5 con bò lớn được gửi nhờ trên vườn đất trống của nhà anh Lê Minh Thế - cách nhà anh Quyền khoảng 300m.

Đêm 12/11, anh Quyền ra cho bò ăn rồi về nhà ngủ. Đến sáng sớm 13/11, anh ra thăm thì hốt hoảng phát hiện 5 con bò này đã bị chặt đứt gân chân sau không thể đứng vững.

"Họ không phải trộm. Nếu là trộm họ sẽ xẻ thịt bò rồi mang đi. Còn đây họ chỉ chém một nhát dao vào vị trí hiểm khiến chân bò bị đứt gân không đi được và mất giá trị.

Tôi nghĩ nhiều mà không hiểu họ chém bò như vậy để mục đích gì. Tôi kinh doanh buôn bán không mâu thuẫn, không tranh giành gì ai. Trong cuộc sống cũng không mâu thuẫn với ai nên không nghi ngờ gì cả", anh Quyền chia sẻ và cho biết, 5 con bò này được anh mua với giá 250 triệu đồng. Sau vụ việc, anh phải làm thịt bán rẻ và bị lỗ mất một nửa.

Được biết, hiện anh Quyền đang nuôi hơn 20 con bò. Sau vụ việc, anh Quyền đã đưa bò về khu vực chuồng trại có cổng và người canh gác để tránh bị kẻ xấu phá hoại.

