‘Treo’ hơn 8 năm, dự án nhà máy tinh dầu 217 tỷ đồng ở Nghệ An giờ ra sao?

Khởi công rồi “đắp chiếu”

Dự án "Tổ hợp sản xuất tinh dầu, dược liệu, thực phẩm chức năng công nghệ cao" tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4560/QĐ-UBND.CNTM ngày 10/10/2013.

Dự án do Công ty TNHH VN Nam Đàn Vạn An (Công ty Nam Đàn Vạn An) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 217 tỷ đồng, quy mô diện tích hơn 33ha. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ có công suất khoảng 250 nghìn tấn nguyên liệu lá (sả)/năm. Tất cả nguyên liệu đầu vào sẽ do người dân tự trồng và bán lại cho nhà máy. Nhà đầu tư cam kết mua sản phẩm với mức giá mang lại thu nhập cho người dân.

Dự án "Tổ hợp sản xuất tinh dầu, dược liệu, thực phẩm chức năng công nghệ cao" sau hơn 8 năm vẫn "án binh bất động"

Công ty Nam Đàn Vạn An cam kết khởi công xây dựng trong quý III/2014 và đi vào hoạt động trong quý I/2015 theo yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, tiến độ không được như đã cam kết, đến tháng 6/2015, Công ty Nam Đàn Vạn An đã có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An xin giãn tiến độ thực hiện dự án đến tháng 6/2017 và được tỉnh Nghệ An chấp thuận.

Theo ghi nhận của PV, đến nay toàn bộ khu đất thu hồi triển khai dự án vẫn chỉ là một bãi đất trống được quây kín tôn, còn người dân thì vẫn ngóng chờ công ăn việc làm từ dự án.

Dự án có diện tích hơn 33ha, với mức đầu tư 217 tỷ đồng

Ông Hà Hồng Thái – Chủ tịch UBND xã Thanh Thuỷ cho biết, dự án đã giải phóng mặt bằng xong từ năm 2015, sau đó nhà đầu tư đã cho san bằng khu đất và để thế cho đến nay. “Tôi cũng mong dự án sớm được nhà đầu tư triển khai và hoàn thành đúng tiến độ như đã cam kết”, ông Thái nói.

Sau nhiều năm được chính quyền địa phương đốn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhưng dự án vẫn “án binh bất động”. Đến ngày 7/6/2021, tỉnh Nghệ An đã có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Theo đó, dự án được chuyển mục đích sử dụng và đổi tên thành dự án “Tổ hợp trồng, sản xuất, chế biến chè xuất khẩu chất lượng cao”.

Đến nay toàn bộ khu đất vẫn chỉ là một bãi đất trống được quây kín tôn

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công ty Nam Đàn Vạn An khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện dự án. Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực để thi công, hoàn thành dự án đúng tiến độ. Trường hợp không đúng tiến độ theo quy định, nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về các chi phí đã bỏ ra.

Ông Nguyễn Hữu Hiền – Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, huyện cũng đã đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tuy nhiên tiến độ triển khai dự án vẫn chậm.

“Hiện, UBND tỉnh đã có quyết định chuyển đổi mục đích dự án, chúng tôi cũng mong muốn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ”, ông Hiền nói.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền phong