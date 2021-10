Trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an

Trung tướng Lương Tam Quang trao quyết định và chúc mừng Đại tá Vũ Hoài Bắc.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị trên cương vị mới Đại tá Vũ Hoài Bắc cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm; nhanh chóng tiếp nhận công việc; tuân thủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh điều tra giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nguyên tắc, quy trình công tác; tăng cường phối hợp, hiệp đồng tác chiến với các đơn vị địa phương;... triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Vũ Hoài Bắc khẳng định, được lãnh đạo Bộ Công an tín nhiệm điều động, giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh điều tra - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm, thử thách mới. Đồng chí nguyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và học tập, nâng cao trình độ; đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ đơn vị thực hiện tốt các mặt công tác; tiếp tục phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị chức năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Vũ Hoài Bắc (sinh năm 1970, quê quán huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) là cán bộ được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ Công an, đặc biệt trong lĩnh vực công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Đồng chí đã có hơn 10 năm đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chỉ huy cấp phòng, cấp Cục tại Cục An ninh kinh tế, An ninh Chính trị Nội bộ. Từ tháng 3/2020 đến nay, đồng chí được Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh./.

Nguồn tin: Báo Chính phủ