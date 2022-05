Trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục An ninh điều tra

Trong nước

Chiều 6/5, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục An ninh điều tra. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an dự và chủ trì Lễ Công bố.