Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy Khoa học kỹ thuật Kim loại Tân Việt

Dự buổi lễ, về phía nhà đầu tư có ông Shao Xing – Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Kim loại Yong Jin Việt Nam, Giám đốc Nhà máy Khoa học kỹ thuật Kim loại Tân Việt; bà Trần Thị Kim Dung – Hội đồng thành viên Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Kim loại Yong Jin Việt Nam; ông Zhou Hong Qun – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Kim loại Yong Jin Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Dự án Nhà máy Khoa học kỹ thuật Kim loại Tân Việt do Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật kim loại Yong Jin Việt Nam làm chủ đầu tư tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone Nghệ An với diện tích đất sử dụng khoảng 12,6 ha. Đây là dự án chuyên sản xuất thép cán nguội chính xác, chất lượng cao có tổng mức đầu tư 125 triệu USD, sử dụng khoảng 300 lao động chất lượng cao.

Công suất thiết kế của nhà máy: Một dây chuyền sản xuất băng thép không gỉ chất lượng cao beeg mặt 300 2B sản lượng 180.000 tấn/năm; 01 dây chuyền sản xuất băng thép không gỉ chất lượng cao bề mặt 300, 400 BA sản lượng 80.000 tấn/năm.

Dự án được triển khai thành 3 thành phần. Dự kiến thành phần 1 của dự án sẽ đi vào hoạt động trong quý IV/2023; thành phần 2 và thành phần 3 sẽ hoàn thành vào quý III/2026.

Ở Việt Nam, đây là dự án thứ 2 mà Công ty TNHH Khoa học kim loại Yong Jin đầu tư. Dự án thứ nhất được đầu tư tại Khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Tiền Giang với diện tích đất khoảng 9,2ha, tổng vốn đầu tư 132,5 triệu USD, dự án đã đi vào hoạt động tháng 3/2022.

Với sự kiện trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Nhà máy Khoa học kỹ thuật Kim loại Tân Việt hôm nay, đã nâng tổng vốn FDI đầu tư vào tỉnh Nghệ An từ đầu năm đến nay lên 935 triệu USD, lũy kế đến nay là 2,536 tỷ USD. Điều đó khẳng định sự quyết tâm và nỗ lực của tỉnh trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư; đã không ngừng đổi mới, cải cách mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, thực chất để thu hút các dự án lớn, tạo sức lan toả, thu hút nhiều dự án vệ tinh hỗ trợ khác, hình thành môi trường đầu tư, kinh doanh tích cực, hợp tác cùng phát triển với các đối tác chiến lược.

Phát biểu tại lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư, đồng chí Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn Nhà đầu tư đã tin tưởng và quyết định đầu tư dự án tại địa phương. “Chúng tôi tin tưởng rằng, khi dự án đi vào hoạt động sẽ là một trong những dự án có kim ngạch xuất khẩu cao trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân địa phương, tạo tiền đề phát triển xuất khẩu theo mô hình tăng trưởng bền vững và hợp lý của tỉnh Nghệ An và của khu vực” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Xác định đây là một trong những dự án quan trọng trong thu hút đầu tư của tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, về môi trường đầu tư, kinh doanh cho nhà đầu tư. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị chức năng liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất của Nhà đầu tư trong suốt quá trình hoạt động của Dự án tại tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý KKT Đông Nam thường xuyên theo dõi, quản lý chặt chẽ quá trình triển khai xây dựng và vận hành dự án theo đúng Hồ sơ đề xuất và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các điều kiện để dự án đi vào hoạt động có hiệu quả.

Đề nghị Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An đảm bảo hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường phù hợp với Dự án, giảm thiểu tác động xấu đối với môi trường xung quanh và phải được xây dựng, hoàn thành trước khi Dự án đi vào hoạt động sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An cũng đề nghị Nhà đầu tư chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp WHA Industrial Zone Nghệ An và các ngành liên quan triển khai thực hiện dự án đúng quy định. Sử dụng thiết bị mới, hiện đại, công nghệ tiên tiến, đảm bảo an toàn về môi trường. Xây dựng và vận hành nhà máy theo đúng mục tiêu tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường. Chúc Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Kim loại Yong Jin Việt Nam triển khai dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An thành công và đạt hiệu quả cao nhất.

Ông Shao Xing – Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Kim loại Yong Jin Việt Nam, Giám đốc Nhà máy Khoa học kỹ thuật Kim loại Tân Việt cho biết, công nghệ thực hiện tại dự án là công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay, đáp ứng tiêu chuẩn dự án xanh

Ngày 29/10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thống nhất chủ trương đầu tư 2 dự án: Dự án Luxshare – ICT (Nghệ An) 2 với tổng mức đầu tư 150 triệu USD; Dự án Nhà máy Khoa học kỹ thuật Kim loại Tân Việt với tổng mức đầu tư 125 triệu USD.

