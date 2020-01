Trao giải Ý tưởng sáng kiến bảo đảm ATGT, ANTT trong đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2019

Sáng nay, UBND Tỉnh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Ý tưởng sáng kiến bảo đảm An toàn giao thông, An ninh trật tự (ATGT, ANTT) trong đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2019. Tham dự có đại diện các Sở, ban ngành cấp Tỉnh.

Cuộc thi do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức; chính thức được phát động từ ngày 29/8/2019. Sau 2 tháng triển khai đã thu hút hơn 2.000 tác phẩm dự thi. Trong đó, có nhiều ý tưởng, sáng kiến nổi bật về các vấn đề giải quyết ùn tắc giao thông, ứng dụng khoa học công nghệ vào tuyên truyền nâng cao ý thức an toàn giao thông; các giải pháp về tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông...

Đại diện ban tổ chức trao bằng khen cho các tác giả đạt giải

Chung kết cuộc thi, Ban tổ chức đã lựa chọn 10 cá nhân và 1 tập thể có thành tích xuất sắc để trao giải.

Tác giả: Trần Lịch

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An