Tránh mưa giông dưới tán cây, 3 phụ nữ bị sét đánh tử vong

3 người đi làm rẫy bị sét đánh tử vong. Ảnh minh họa

Tối 19/5, ông Phạm Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 3 phụ nữ tử vong trong rừng, trong đó có 2 chị em ruột ở xã An Nghĩa và 1 phụ nữ ở xã vùng cao An Toàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều cùng ngày (19/5), trên địa bàn xã An Nghĩa trời bất ngờ xảy ra mưa giông kèm sấm chớp. Sau khi cơn mưa giông tạnh hẳn, người dân ở địa phương phát hiện dưới một gốc cây 3 phụ nữ đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan công an có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc.

Các nạn nhân thiệt mạng gồm: Đinh Thị T. (ở xã vùng cao An Toàn), Định Thị Đ. và Đinh Thị Đ. cùng ở thôn 4, xã An Nghĩa (huyện An Lão). Chính quyền địa phương đã hoàn tất thủ tục và bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức mai táng.