Tranh cãi chỗ đỗ xe, người đàn ông nhấn ga tông gục người phụ nữ

Nguồn clip: Newsflare

Cảnh tượng gây sốc này được ghi lại tại Thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Trong clip, một người đàn ông đang đẩy một chiếc xe máy đậu phía trước xe của mình ra một chỗ khác. Khi người này chuẩn bị rời đi thì chủ nhân của chiếc xe máy từ tòa nhà đi ra và cả hai xảy ra tranh cãi. Ngay sau đó, người đàn ông mở cửa và lên ô tô.

Điều đáng nói là trong khi người phụ đẩy chiếc xe máy về vị trí cũ, người đàn ông lại cố tình nhấn ga, tông thẳng vào người phụ nữ khiến cô ngã xuống đất. Do bị thương, nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện điều trị và may mắn không nguy hiểm tới tính mạng.

Theo báo cáo, người đàn ông đi xe ô tô đã bị cảnh sát bắt giữ.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn