Trấn Thành choáng không dám ăn chùm nho được tặng có giá 11 triệu đồng, 900.000 đồng/quả

Trong đoạn video mới đăng tải trên Youtube, Trấn Thành khoe với người hâm mộ những món ăn đặc biệt “dã man con ngan”. Thực tế đó là những loại trái cây “siêu đắt” mà anh vừa mua và được tặng.

Loại trái cây đầu tiên là quả đào tiên loại lớn. Nam MC sinh năm 1987 giới thiệu, đây là loại đào ngày xưa Tôn Ngộ Không ăn trộm ở “đại hội bàn đào” của Vương Mẫu nương nương. Trấn Thành còn so sánh quả đào to “bằng bản mặt tôi luôn”. Không chỉ to, căng mọng, quả đào tiên còn có giá khá “chát”, tầm 250.000 đồng/quả.

Quả đào tiên to bằng "bản mặt" Trấn Thành có giá 250.000 đồng/quả.

Tiếp đến, ông xã Hari Won đưa ra chùm nho xanh, tên gọi là nho Mẫu Đơn, xuất xứ Nhật Bản. Theo Trấn Thành, chùm nhỏ khoảng tầm 20-30 trái có giá khoảng 2,9 triệu đồng. “Vị chi là 100.000 đồng một trái nho. Thấy nổi điên không? Không biết nho quỷ gì mà đắt như vậy? Mà công nhận ngon lắm, chứ không phải ngon bình thường”, Trấn Thành xuýt xoa. Anh vừa ăn vừa mô tả, quả nho tươi, cứng, giòn và không có hạt, vị ngọt, thơm mùi đào.

Chùm nho Mẫu Đơn có giá 2,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đó chưa phải là món đắt “hú hồn” nhất mà Trấn Thành muốn chia sẻ với cư dân mạng. Anh cho biết, lần đầu tiên trong đời được tặng một chùm nho trị giá 11 triệu đồng. Trấn Thành còn nhấn mạnh: “Được tặng nha. Chưa khùng mà mua nha”. Được biết, giống nho này có tên là Ruby Roman hay còn gọi là nho hồng ngọc La Mã. Nó được cho là giống nho đắt nhất thế giới.

Nhưng "hú hồn" nhất là chùm nho Ruby Roman có giá 11 triệu đồng.

Theo MC “Rap Việt”, mỗi chùm nho chỉ có tầm mười mấy quả, mỗi trái to hơn mắt Trấn Thành, ước tính khoảng 900.000 đồng/quả. Dù là một trong những ngôi sao giàu có nhất nhì showbiz Việt, Trấn Thành không khỏi cảm thán giá chùm nho quá đắt, đến mức “không dám ăn”.

Ăn thử một quả, Trấn Thành thốt lên: “Ngon động trời! Thơm động trời”. Anh mô tả, nho có vị “nhẫn nhẫn, thơm thơm và mềm mềm” giống như thạch, khác với độ giòn tan của nho Mẫu Đơn.

“Rất là ngon. Nhưng 11 triệu đồng/chùm quá tiếc. 11 triệu mua được bao nhiêu thứ. Ai cho ăn nha, không bao giờ mua nha”, Trấn Thành kết luận sau khi thưởng thức loại trái cây đắt đỏ.

Quả nho quá đắt khiến Trấn Thành ăn cũng phải rón rén.

Phản ứng của Trấn Thành trước chùm nho 11 triệu đồng khiến dân mạng “cười nghiêng ngả”: “Cái cách Trấn Thành ăn buồn cười dễ sợ”, “Ông Xìn ăn nho 11 triệu đồng/chùm nên khi ăn ổng tiếc, ổng mút vỏ cho bằng sạch”, “11 triệu thêm ít nữa là mua được chai nước hoa của Trấn Thành luôn”, “Review đồ ăn là phải như anh Thành”, "Ăn nho bỏ vỏ là mất toi 100.000 đồng rồi"…

Tác giả: Tú Oanh

Nguồn tin: Báo Tiền phong