Trại lợn Masan gây ô nhiễm và ý kiến của lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

"Bà con xóm tôi khổ lắm..."

Gần đây, trong kỳ họp Hội đồng nhân dân xã Hạ Sơn, người dân xóm Xiển phản ánh vấn đề xử lý môi trường tại Công ty TNHH MNS Farm Nghệ An (công ty thành viên của Tập đoàn Masan) vẫn còn để phát tán mùi hôi thối làm ảnh hưởng sức khỏe và đời sống sinh hoạt của người dân, đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý.

Bức xúc trước những vấn đề môi trường lâu nay chưa được xử lý triệt để, anh N.V.T (nhân vật đề nghị không nêu tên) trú ở xóm Xiển cho biết: “Những lúc thời tiết thay đổi, bà con xóm tôi khổ lắm, đi làm về đầu tắt mặt tối đến ăn bữa cơm cũng không thể nuốt nổi vì mùi hôi thối đặc quánh tràn về. Cứ lên đây ở mới thấu với nỗi khổ của chúng tôi ở đây”.

Một trong hai trang trại nuôi lợn của Công ty TNHH MNS Farm Nghệ An tại xã Hạ Sơn. Ảnh: Bùi Ánh

Trả lời Tạp chí Nông thôn mới, bà Nguyễn Thị Tiến – Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Nghệ An cho biết: "Trong thời gian vận hành thử nghiệm, trang trại có phát sinh mùi hôi làm ảnh hưởng đến các hộ dân sống xung quanh. Khi có phản ánh của người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Quỳ Hợp, UBND xã Hạ Sơn tiến hành làm việc với trang trại và yêu cầu trang trại thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đặc biệt là mùi hôi. Công ty TNHH MNS FARM Nghệ An đã tiếp thu ý kiến và triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu mùi. Tháng 11/2019, Công ty thành lập Phòng Quan hệ cộng đồng để hàng ngày nắm bắt các phản ánh của người dân liên quan đến việc phát sinh mùi để có biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu mùi cho phù hợp. Qua thông tin báo cáo từ kết quả theo dõi của Phòng cộng đồng thì việc phát sinh mùi được giảm đáng kể.

Cuộc sống của người dân địa phương bị ảnh hưởng vì mùi hôi từ trại lợn. Ảnh: Bùi Ánh

Tuy nhiên từ khi trại S1 đi vào hoạt động từ đầu năm 2020, việc phát sinh mùi hôi có phần gia tăng. Trước vấn đề đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các sở ngành, UBND huyện, UBND xã trực tiếp làm việc với Công ty để chỉ ra những vấn đề còn tồn tại của trang trại, đặc biệt liên quan đến việc phát sinh mùi”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cả 2 trại chăn nuôi lợn S1, S2 của Công ty TNHH MNS Farm Nghệ An đi vào hoạt động đến nay đã gần 5 năm và liên tục có mùi hôi thối xuất hiện, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên địa bàn. Điều này thể hiện rõ từ các ý kiến cử tri qua những cuộc họp HĐND xã, báo cáo về tình trạng ô nhiễm môi trường của UBND xã Hạ Sơn, cũng như biên bản làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo phân tích của một cán bộ trong lĩnh vực chăn nuôi, việc quy hoạch xây dựng trang trại lợn ở phần diện tích đất nằm ở địa hình cao hơn nơi người dân sinh sống, nên việc lan tỏa mùi càng nặng hơn, đặc biệt khi gặp luồng gió mạnh.

Trước đó, doanh nghiệp từng có vi phạm

Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An cho biết thêm, trang trại nuôi lợn S1 của công ty TNHH MNS Farm Nghệ An được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2686/QĐ-BTNMT ngày 22/10/2019; cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 47/GXN-BTNMT ngày 8/4/2022.

Còn đối với trại S2 được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2367/QĐ-BTNMT 03/10/2017; cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 23/GXN-BTNMT ngày 18/2/2022.

Như vậy, sau thời gian đi vào hoạt động nhiều năm, công ty này mới được công nhận hoàn tất công trình bảo vệ môi trường.

Ông Trương Văn An - Chủ tịch UBND xã Hạ Sơn trao đổi với PV về những tồn tại của trang trại lợn gây ô nhiễm trên địa bàn. Ảnh: Bùi Ánh

Ở một diễn biến khác, căn cứ theo biên bản làm việc ngày 24/3/2021 của UBND huyện Quỳ Hợp về việc làm rõ một số nội dung còn tồn tại của Công ty, Công ty TNHH MNS Farm Nghệ An đã thừa nhận đối với 6.000m2 đất đã bị đào bới, làm biến dạng địa hình của đất, với chiều sâu khoảng 2m là do công ty thực hiện. Việc sử dụng 8.600m2 (2.600m2 + 6.000m2) mà chưa hoàn thành thủ tục thuê đất là vi phạm pháp luật. Cụ thể, với 2.600m2 đất công ty chưa thuê nhưng đã xây dựng 2 hồ lót đáy, công ty đã vi phạm hành vi "chiếm đất". Đối với 6.000m2 công ty chưa thuê nhưng đã đào bới làm biến dạng địa hình là vi phạm hành vi "hủy hoại đất". Tuy nhiên, sau đó, phía Công ty đã hoàn thành mọi thủ tục đất đai theo quy định của pháp luật.

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn là một chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Doanh nghiệp kinh doanh có lãi sẽ có đóng góp đối với việc phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, Nhà nước ta cũng nhấn mạnh quan điểm phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường và giải quyết các vấn đề xã hội. Thực tế trang trại nuôi lợn trên địa bàn xã Hạ Sơn đi vào hoạt động trong thời gian qua, dù đã khắc phục nhưng vẫn gây ra nhiều bức xúc trong nhân dân vì ô nhiễm mùi. Nhu cầu được hưởng không khí trong lành của các hộ dân quanh khu vực này như trước khi có trang trại lợn triển khai tại đây là hoàn toàn chính đáng, đặc biệt là trong bối cảnh địa phương đang tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, biến nông thôn thành nơi đáng sống.

Trao đổi với phóng viên, người dân sở tại mong các cấp chính quyền tỉnh Nghệ An thực thi vai trò của nhà quản lý, cũng như Công ty TNHH MNS Farm Nghệ An sớm có phương án khả thi để giảm mùi hôi thối đến mức không gây ảnh hưởng xấu đến đời sống của họ như thời gian qua.

Tác giả: Bùi Ánh

Nguồn tin: tapchinongthonmoi.vn