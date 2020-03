TP Vinh (Nghệ An): 105 hộ dân hơn 30 năm chưa được “an cư”

Lối vào khu vực 105 hộ dân sinh sống

Đi không được, ở không xong

Khu tập thể (Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, Bảo tàng Nghệ An, Nhà văn hóa trung tâm tỉnh và Công ty Phát hành sách Nghệ An) tại khối 3, phường Cửa Nam, TP Vinh 30 năm nay 105 hộ dân tại đây chưa thể an cư. Nhiều ngôi nhà tại khu tập thể phía sau Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn còn nguyên mái ngói cũ, ẩm thấp, dột nát…

Ông Nguyễn Hoàng Sơn (trú tổ 7, khối 3) cho biết: “Chúng tôi sống ở đây đã 30 năm, bây giờ đã ba thế hệ, nhiều nhà con cháu, ông bà phải cùng sống trong một nhà nhưng không được sửa chữa, xây dựng, cơi nới. Giữa TP mà chúng tôi phải sống như ổ chuột”.

Theo các hộ dân, vào những năm đầu thập niên 90 những công nhân của các đơn vị (Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, Bảo tàng Nghệ An, Nhà văn hóa trung tâm tỉnh và Công ty Phát hành sách Nghệ An) được giao nhà theo chủ trương hóa giá, thanh lý theo hình thức định giá. 105 hộ dân nộp tiền vào ngân sách rồi sử dụng hợp pháp đất và nhà ổn định từ đó đến nay. Hàng năm thực hiện nghĩa vụ đầy đủ về thuế nhà đất cho Nhà nước và các khoản phí quỹ khác theo quy định.

Năm 2000, phường Cửa Nam thông báo cho các hộ dân lên phường họp để hướng dẫn làm sổ đỏ. Tuy nhiên, sau đó phường thông báo là “nhầm” và không được giải quyết từ đó đến nay dù các hộ dân đã nhiều lần gửi đơn đến các cấp chính quyền.

Năm 2012, UBND TP Vinh ban hành Công văn số 4702/UBND-QLĐT có nội dung: Năm 2014 TP Vinh sẽ hoàn thành và bàn giao các khu tái định cư (TĐC) tại khu quy hoạch phường Quán Bàu cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch Công viên Thành cổ.

Tuy nhiên, việc TĐC không được thực hiện trong năm 2014 như TP Vinh đã hứa. Không những vậy, năm 2018 UBND TP Vinh lại ban hành Công văn 3314 do Phó Chủ tịch UBND TP Lê Sỹ Chiến ký, gây bức xúc cho các hộ dân.

Tại văn bản này, UBND TP Vinh đã trả lời không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khối 3 vì lý do cho rằng, 105 hộ dân không có giấy tờ theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013; Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; sẽ TĐC cho các hộ dân khi có điều kiện thực hiện dự án.

“Nhận được văn bản này, 105 hộ dân chúng tôi rất bức xúc, bất bình. Mua nhà có hóa giá, thanh lý, nghĩa vụ thuế thực hiện đầy đủ, vậy vì sao địa phương lại nói vậy”, ông Sơn đặt câu hỏi.

Ngày 21/9/2018, UBND TP Vinh đã ban hành Văn bản số 5688 hủy bỏ Văn bản 3314, nêu lý do: Dân không đồng tình và có đơn kiến nghị.

Ông Đặng Thắng Châu (85 tuổi, nguyên Giám đốc Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh) cho biết, thời điểm đó ngân sách khó khăn nên cơ quan có chủ trương xin hóa giá, thanh lý cho các cán bộ nhân viên và được cấp trên đồng ý.

Vậy nhưng, từ đó đến nay hàng trăm hộ dân là cán bộ nhân viên của ngành văn hóa vẫn chưa được cấp sổ đỏ, để rồi nay lại vướng vào quy hoạch. “Đã 30 năm rồi, các cấp chính quyền phải nói rõ là đi hay ở, nếu ở phải làm thủ tục cấp sổ đỏ, còn nếu không TĐC, chúng tôi sẵn sàng di dời”, ông Châu nói.

Bao giờ mới hết “ở tạm”?

Trước nguyện vọng chính đáng của người dân, ngày 5/3/2020, tại phiên tiếp dân định kỳ đại diện 105 hộ dân khối 3, Cửa Nam được trực tiếp kiến nghị đến ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tại buổi tiếp dân, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Chủ tịch UBND TP thành lập một tổ công tác do một lãnh đạo TP làm tổ trưởng thực hiện rà soát khách quan, công tâm về hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc cấp sổ đỏ cho 349 hộ dân nằm trong quy hoạch của dự án (trong đó 105 hộ dân khối 3, trong khu quy hoạch Công viên Thành cổ Vinh) và 244 hộ dân sống tại 4 khu tập thể thuộc khối 2 phường Cửa Nam.

Đồng thời, tổ chức đối thoại và có thông báo kết quả đến từng hộ dân, nêu rõ đủ điều kiện được cấp hay không được cấp sổ đỏ, lý do… Hoàn thành trong thời gian 3 tháng. UBND TP Vinh chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng đề xuất phương án đất TĐC cho các hộ dân đủ điều kiện.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chủ trì các ngành liên quan, trên cơ sở thực tiễn, rà soát lại quy hoạch và việc thực hiện Dự án Bảo tồn tôn tạo di tích Thành cổ Vinh. Trong đó lưu ý đánh giá tính khả thi, xem xét tính phù hợp thực tiễn về đất đai, nguồn lực, nguyện vọng nhân dân…, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương giải quyết.

Đại diện các hộ dân tại buổi tiếp dân chia sẻ: “Chúng tôi hi vọng rất nhiều vào những điều Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận tại buổi tiếp dân. Chúng tôi đã chờ đợi suốt 30 năm qua, lại động viên nhau 3 tháng nữa thôi, “vòng kim cô” sẽ được tháo”.

Tác giả: Zen Linh

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam