TP Vinh 'điểm mặt' 53 dự án chậm tiến độ

Thực trạng ôm đất dự án rồi “chờ thời” dường như đã và đang khá phổ biến tại địa bàn TP Vinh. Nhiều dự án đã được phê duyệt cả chục năm vẫn đắp chiếu, không triển khai theo đúng quy định. Việc đó không chỉ gây lãng phí tài nguyên, thất thoát ngân sách, làm mất mĩ quan đô thị mà còn khiến đời sống người dân nơi có những dự án “bánh vẽ” ấy bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong danh sách gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư mới đây, TP Vinh đã điểm mặt 53 dự án thuộc diện chậm tiến độ có “bề dày”, điểm đáng nói là trong đó có rất nhiều Cty thuộc diện có tiếng tại Nghệ An bấy lâu nay như Cty Thanh Thành Đạt, với hai dự án gồm Khu biệt thự Thanh Thành Đạt tại phường Quán Bàu và dự án văn phòng cho thuê, siêu thị tại phường Hưng Bình.

Nhiều dự án tại TP Vinh "ôm đất vàng" nhưng chậm tiến độ (ảnh TL)

Cty TNHH MTV thuộc Tổng Cty xây dựng Lũng Lô với dự án Tòa nhà Lũng Lô - Vinh tại phường Quán Bàu, mới đây phía chủ đầu tư đã rao bán khi đã thực hiện xong phần móng, với giá rao bán khởi điểm 54 tỷ đồng; Cty Cổ phần đầu tư Cienco4 Land với dự án Khu thương mại, nhà ở và chung cư cao tầng tại phường Đông Vĩnh; Cty Cổ phần xây dựng Trung Đức với dự án Trung tâm thương mại, nhà nghỉ và dịch vụ tại xã Nghi Phú;

Cty THNH Phú Nguyên với dự án Trung tâm thương mại, nhà ở tổng hợp và văn phòng cho thuê Phú Nguyên Plaza tại phường Hồng Sơn; Cty CPĐT&XDTM Đại Huệ với dự án khu đô thị Đồng Dâu kết hợp nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Hưng Dũng; Tổng Cty xây dựng Công trình Giao thông 4 với dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở đô thị tại phường Lê Lợi...

Trong số 53 dự án chậm tiến độ được TP Vinh “điểm danh” lần này có những dự án cả chục năm trôi qua nhưng vẫn là bãi đất trống, có những dự án xin gia hạn, hết gia hạn vẫn im lìm không thực hiện triển khai theo cam kết. Điển hình như Cty Cổ phần vận tải Ô tô số 5 với dự án Trung tâm dịch vụ thương mại, văn phòng làm việc tại phường Quán Bàu; Cty TNHH đầu tư giáo dục và Giải trí Tuổi Thơ với dự án Trường mầm non Quốc tế Kids House tại phường Quán Bàu; Cty THNH Mai Linh với dự án Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tại xã Nghi Ân; Cty Thiết bị và xây lắp Bưu điện Nghệ An với dự án chia lô đất ở thuộc xã Nghi Phú...

Trao đổi với PV về nội dung kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ do phía TP Vinh kiến nghị, phía Sở Kế hoạch & Đầu tư Nghệ An cho biết, sau khi có tổng hợp từ các huyện, thị, bao gồm cả những dự án mà TP Vinh đề xuất xem xét kiểm tra do chậm tiến độ, Sở sẽ xin ý kiến các sở ngành liên quan, tổng hợp báo cáo rồi trình UBND tỉnh xem xét chỉ đạo xử lý.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: Pháp luật & Xã hội