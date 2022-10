Top những chiếc smartphone đáng mua nhất hiện nay

1. iPhone 14 Pro và Pro Max

Năm nay, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Toàn bộ phạm vi iPhone 14 được nâng cấp các tính năng an toàn như kết nối vệ tinh Khẩn cấp SOS, phát hiện sự cố và một số cải tiến về camera. Chỉ có iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sở hữu chipset A16 Bionic hoàn toàn mới. Đặc biệt hơn cả, dòng điện thoại này sở hữu phần notch màn hình hoàn toàn mới mang tên Dynamic Island bao gồm phần camera selfie đục lỗ, cảm biến Face ID và animation cung cấp thông báo, cảnh báo và phím tắt.

Về phần camera, dòng pro sở hữu camera chính hoàn toàn với với cảm biến 48 megapixel cũng như công cụ chụp ảnh hàng đầu Photonic Engine.

2. Samsung Galaxy S22 Ultra

Sẽ thật kì lạ nếu loại bỏ thiết bị hàng đầu của Samsung - Galaxy S22 Ultra ra khỏi danh sách này. Màn hình AMOLED 6,8 inch với tần số quét 120Hz có thể tự động giảm xuống 1Hz một cách mượt mà, nhanh chóng khi cần thiết, giúp gia tăng thời lượng sử dụng từ viên pin 5.000 mAh.

Dòng Galaxy S được biết đến với chất lượng máy ảnh và Galaxy S22 Ultra cũng không phải ngoại lệ khi sở hữu cảm biến chính 108 megapixel với Dual Pixel AF, camera siêu rộng 12 megapixel và hai cảm biến zoom 10 megapixel. Đây cũng là sản phẩm Galaxy S sở hữu cây bút S Pen vốn đã nổi tiếng trên dòng Note.

3. Galaxy Z Fold 4

Tiếp tục với chuỗi thành công của dòng điện thoại gập, Samsung năm nay tiếp tục ra mắt chiếc Galaxy Z Fold 4 với những cải tiến về bản lề. Phần bản lề đã được Samsung tinh chỉnh một cách mượt mà hơn, đã hạn chế hơn nhưng vệt gấp trên màn hình AMOLED.

Máy ảnh của Galaxy Z Fold 4 vẫn sở hữu chất lượng hàng đầu khi được trang bị cảm biến rộng 50 megapixel với ống kính f / 1.8 xử lý hình ảnh cực kỳ tuyệt vời, được hỗ trợ bởi ống kính siêu rộng 12 megapixel với trường nhìn 123 độ và ống kính tele 10 megapixel cung cấp khả năng thu phóng quang học 3x.

Kích thước màn hình năm nay của Galaxy Z Fold 4 không thay đổi là 6,2 inch khi gập vào và 7,3 inch khi mở ra, nhưng tỷ lệ khung hình đã được tinh chỉnh, vì vậy cảm giác màn hình hiển thị đã rộng hơn một chút khi gập lại và mở ra. Nhược điểm thực sự duy nhất của Galaxy Z Fold 4 là mức giá khởi điểm quá cao so với những chiếc flagship khác trên thị trường.

4. Galaxy Z Flip 4

Thay vì gập / mở ra theo chiều dọc như dòng Fold, Galaxy Z Flip 4 có thể gập lại theo chiều ngang, biến thành một thiết bị nhỏ hình vuông và có thể dễ dàng bỏ túi. Tuy vậy, điều này khiến cho tuổi thọ pin và chất lượng máy ảnh bị ảnh hưởng phần nào.

Samsung đã tận dụng mọi khoảng trống để lắp viên pin 3.700 mAh vào Galaxy Z Flip 4, nhiều hơn 300 mAh so với bản tiền nhiệm Galaxy Flip 3. Hai camera sau đều sở hữu độ cảm biến 12 megapixel với khả năng chụp ảnh tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu so với Galaxy Flip 3 do các điểm ảnh trên cảm biến lớn hơn. Điểm đặc biệt của chiếc điện thoại này là phần màn hình nhỏ có thể đóng vai trò như một tấm gương selfie.

Samsung nhằm mục đích khai thác tối đa cơ chế của thiết bị này với một tính năng gọi là Chế độ linh hoạt. Khi mở ra một nửa, việc sử dụng Chế độ linh hoạt của Galaxy Z Flip 4 sẽ biến nó thành một giá ba chân để chụp ảnh hoặc quay video.

5. OPPO Find N

OPPO đã làm một điều từng là thách thức đối với mọi nhà sản xuất thiết bị có thể gập lại - họ làm cho nó có thể gập phẳng. Họ đã sử dụng một "Bản lề uốn cong" độc quyền có thể uốn cong khu vực bản lề thành hình giọt nước. OPPO đã chọn tỷ lệ 18: 9 khi thiết bị được gập lại, với màn hình 5,5 inch ở mặt trước



Lợi ích khác của bản lề là nó làm giảm vết gập trên màn hình OLED dẻo khi nó được gập lại hoàn toàn. Oppo Find N được trang bị Snapdragon 888 của Qualcomm, với 12GB DRAM. Pin 4.500 mAh cung cấp cho thiết bị thời gian sử dụng trong cả ngày và có thể sạc lại trong khoảng 70 phút với bộ sạc SuperVOOC 33W độc quyền của hãng.

Máy ảnh chính 50 megapixel rất ấn tượng và nó cũng có ống kính siêu rộng 16 megapixel và ống kính tele 13 megapixel với zoom quang học 2x. Tuy vậy, yếu điểm của Oppo Find N là phần chất lượng âm thanh không quá ổn và thiếu đi khả năng chống nước hay chống bụi.

6. Vivo X Fold

X Fold của Vivo là một điện thoại có thể gập lại với cụm camera cấp cao nhất khi sở hữu bốn ống kính. Một là cảm biến rộng 50 megapixel. Một là cảm biến siêu rộng 48 megapixel. Sau đó, có hai ống kính tele, một ống kính sử dụng zoom kính tiềm vọng để cung cấp zoom quang 5x.



Cung cấp sức mạnh cho X Fold là chipset Snapdragon 8 thế hệ 1 của Qualcomm. Đây là chipset hàng đầu khi thiết bị này ra mắt. Màn hình AMOLED LTPO có thể gập lại mở ra theo đường chéo 8,03 inch với độ phân giải 1916 x 2160. Màn hình khi gập lại 6,53 inch có độ phân giải 1080 x 2520, với tỷ lệ 21: 9.

Đây là thiết bị có thể gập lại đầu tiên có cảm biến vân tay dưới màn hình và viên pin 4.600 mAh, với công suất sạc nhanh 66W để sạc đầy trong 37 phút.

7. OnePlus 10 Pro 5G

OnePlus 10 Pro 5G là chiếc điện thoại thông minh cao cấp nhất mà thương hiệu đã phát hành cho đến nay. Đó là một chiếc flagship sở hữu mọi tính năng cao cấp mà bạn có thể muốn cũng như mức giá cực kỳ mềm khi rẻ hơn đáng kể so với các thiết bị tương đương của Samsung hoặc Apple.



Cụm camera của thiết bị này được phát triển với sự hợp tác của Hasselblad, một phần của khoản đầu tư 150 triệu USD từ OnePlus sẽ kết thúc vào năm 2024. OnePlus 10 Pro 5G sở hữu ống kính chính 48 megapixel, siêu rộng 50 megapixel và tele 8 megapixel. Bạn có thể quay video 8K ở 24 khung hình / giây, 4K ở 120 khung hình / giây hoặc chuyển động siêu chậm với 1080p ở 240 khung hình / giây hoặc 720p ở 480 khung hình / giây.

8. Xiaomi 12S Ultra

Snapdragon 8+ thế hệ 1 của Qualcomm cung cấp sức mạnh cho Xiaomi 12S Ultra và màn hình AMOLED 6,73 inch 3200 x 1440 pixel với tốc độ làm mới 120Hz. Đồng thời, chiếc điện thoại này sở hữu tính năng Dolby Vision và hệ điều hành MIUI của Xiaomi với các tùy chọn chuyên sâu.



Mặt sau của máy có chất liệu da, bao quanh đảo camera bằng kim loại trông giống một chiếc máy ảnh chuyên dụng hơn là một chiếc điện thoại thông minh. Cụm camera tròn đó được phát triển với sự hợp tác của Leica và hoạt động với cảm biến chính 1 inch 50 megapixel của Sony với tính năng ổn định hình ảnh quang học (OIS). Ngoài ra còn có một ống kính góc rộng 48 megapixel và một ống kính 48 megapixel khác với OIS và zoom quang 5x.

9. Google Pixel 6a

Pixel tầm trung của Google năm nay là Pixel 6a. Nó được cung cấp bởi cùng một chipset Tensor hàng đầu như Pixel 6 và Pixel 6 Pro và có thiết kế rất giống nhau. Với mức giá cực kỳ ổn trong phân khúc, người mua nhận được hầu hết các tính năng độc quyền của Google Pixel bao gồm trải nghiệm Android mới ra mắt với các tính năng như Magic Eraser, cho phép bạn sử dụng AI để loại bỏ các yếu tố không mong muốn trong ảnh của mình.



Pixel 6a cũng có một thiết lập máy ảnh ấn tượng có khả năng tạo ra những bức ảnh chất lượng cao một cách tương đối dễ dàng. Phần camera của Google luôn được biết đến với khả năng xử lý ảnh kỹ thuật số cho ra những bức ảnh cực kỳ khác biệt./.

Tác giả: CTV Thanh Tùng

Nguồn tin: Báo VOV