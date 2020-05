Top 10 xe giảm giá mạnh nhất hiện nay

Tháng 4 vừa qua, ngoài tác động của đại dịch Covid-19 và các chính sách khiến các đại lý ô tô giảm giá mạnh, nguyên nhân còn kể đến một số đại lý còn tồn nhiều xe của năm ngoái nên mức giảm giá khá sâu. Đáng chú ý, chỉ trong thời gian giữa cuối tháng 4, một số hãng như Hyundai, Honda, Mazda,…đã đưa ra nhiều chương trình ưu đãi lên tới 150 triệu đồng, tặng kèm gói phụ kiện cho khách hàng khi mua xe nhằm kích cầu và giữ thị phần.

Volswagen Tiguan và Passat ưu đãi hơn 200 triệu đồng

Giữa tháng 4, Volkswagen Việt Nam bất ngờ tung chương trình ưu đãi tương đương 12% giá niêm yết cho hai mẫu xe Tiguan Allspace và Passat tương ứng với mức giảm giá 207 và 177 triệu đồng. Tuy nhiên, toàn bộ những xe trong chương trình ưu đãi này là sản xuất từ năm 2018.

Subaru Forester giảm 165-175 triệu đồng

Tại Việt Nam, Subaru Forester với mức giá hiện tại từ 963 – 1,053 tỷ đồng được xem là một lựa chọn hấp dẫn hàng đầu phân khúc với thương hiệu được đánh giá cao hơn các đối thủ như Honda CR-V từ 983 triệu đồng đến 1,093 tỉ đồn, Hyundai SantaFe từ 995 triệu đồng đến 1,245 tỉ đồng và Mazda CX-5 (từ 899 triệu đồng đến 1,019 tỉ đồng.

Mazda CX-8 giảm giá 170 triệu đồng

Mazda CX-8 là một trong những mẫu xe giảm giá mạnh nhất của THACO. Ngay từ đầu tháng 4, CX-8 được công bố giảm 100 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây nhất, mức giảm này đã tăng lên đáng kể đạt mức 150 triệu đồng, cao nhất từ khi mẫu xe này ra mắt đến nay.

Mazda CX-8 giảm giá 170 triệu đồng

Theo đó, phiên bản được giảm 150 triệu đồng là Mazda CX-8 phiên bản Premium AWD. Nhờ đó, giá bán mới của xe giảm từ mức 1,399 tỷ xuống còn 1,249 tỷ đồng và từ mức 1,349 tỷ xuống còn 1,209 tỷ đồng đối với phiên bản Premium.

Một phiên bản khác được giảm giá bán hơn 100 triệu đồng là CX-8 Duluxe, giá xe sau khi được điều chỉnh là 1,039 tỷ đồng. Đi kèm mức giảm nói trên là gói khuyến mãi phụ kiên từ 20- 30 triệu đồng.

Được biết, đợt giảm giá này của Thaco Trường Hải chỉ áp dụng trong 10 ngày, từ 20-30/4.

Hyundai SantaFe lần đầu giảm giá sốc 150 triệu đồng

Những ngày cuối tháng 4, nhiều đại lý Hyundai gây sốc khi công bố thông tin ưu đãi mẫu xe SUV Hyundai SantaFe lên đến 150 triệu đồng.

Hyundai SantaFe lần đầu giảm giá sốc 150 triệu đồng

Được biết, chương trình ưu đãi được áp dụng theo hình thức tặng 100% lệ phí trước bạ kèm gói quà tặng bảo hiểm vật chất trị giá 20 triệu đồng cho tất cả các phiên bản SantaFe sản xuất năm 2019. T

Như vậy, với mức giá đề xuất hiện đang dao động từ 995 triệu - 1,245 tỷ đồng nếu được ưu đãi 100% phí trước bạ quy đổi ra tiền mặt tương ứng với mức giảm 95- 125 triệu đồng.

Hiện nay, Hyundai Santa Fe đang được bán ra với 6 phiên bản với 2 lựa chọn máy xăng và diesel cùng 2 loại dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Các bản diesel có giá cao hơn bản máy xăng tương ứng.

Honda CR-V ưu đãi 150 triệu đồng

Dù là mẫu xe đứng thứ 5 trong top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2019, nhưng bước sang những tháng đầu năm 2020, Honda CRV vẫn liên tục được các đại lý đăng thông tin giảm giá bán khá sâu. Đặc biệt trong tháng 4 vừa qua, mẫu xe này hưởng ưu đãi lên đến 150 triệu đồng.

Theo đó, khách hàng khi mua xe CR-V thời điểm này sẽ được giảm 100 triệu đồng tiền mặt, đi kèm là quà tặng phụ kiện trị giá 50 triệu đồng cho cả 3 phiên bản. Được biết, đây là chương trình do các đại lý tự thực hiện và áp dụng với số lượng có hạn.

Honda CR-V bán tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản gồm: CR-V 1.5 E giá 983 triệu đồng, 1.5 G giá 1,023 tỷ đồng và 1.5 L giá 1,093 tỷ đồng.

Chevrolet Colorado giảm giá từ 92-154 triệu đồng

Sau khi Trailblazer đời 2018 giảm gần 400 triệu, nhiều đại lý VinFast tiếp tục đăng tải thông tin giảm giá từ 92-154 triệu đồng với các phiên bản xe bán tải Colorado nhập khẩu.

Cụ thể, Colorado 2.5L 4x2 AT đang có giá niêm yết 559 triệu đồng (giảm 92 triệu), Colorado 2.5L 4x4 AT giá niêm yết 638 triệu đồng (giảm 150 triệu), bản cao cấp nhất là Colorado 2.5L 4x4 AT LTZ có giá 665 triệu đồng (giảm 154 triệu). Đây là mức giảm mạnh nhất từ trước đến nay trên thị trường ôtô Việt Nam nói chung và trong phân khúc SUV 7 chỗ ngồi nói riêng.

Nissan Terra giảm giá kỷ lục 120 triệu đồng

Từ ngày 27/4/2020, Nissan Việt Nam mạnh tay đưa ra giá ưu đãi chính hãng giảm tới 120 triệu đồng với mẫu Terra, trong đó 100 triệu đồng là mức điều chỉnh thẳng vào giá bán lẻ, còn 20 triệu đồng là ưu đãi kèm theo.

Hyundai SantaFe lần đầu giảm giá sốc 150 triệu đồng

Được biết, chương trình ưu đãi được áp dụng theo hình thức tặng 100% lệ phí trước bạ kèm gói quà tặng bảo hiểm vật chất trị giá 20 triệu đồng cho tất cả các phiên bản SantaFe sản xuất năm 2019. T

Như vậy, với mức giá đề xuất hiện đang dao động từ 995 triệu - 1,245 tỷ đồng nếu được ưu đãi 100% phí trước bạ quy đổi ra tiền mặt tương ứng với mức giảm 95- 125 triệu đồng.

Hiện nay, Hyundai Santa Fe đang được bán ra với 6 phiên bản với 2 lựa chọn máy xăng và diesel cùng 2 loại dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Các bản diesel có giá cao hơn bản máy xăng tương ứng.

Honda CR-V ưu đãi 150 triệu đồng

Dù là mẫu xe đứng thứ 5 trong top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2019, nhưng bước sang những tháng đầu năm 2020, Honda CRV vẫn liên tục được các đại lý đăng thông tin giảm giá bán khá sâu. Đặc biệt trong tháng 4 vừa qua, mẫu xe này hưởng ưu đãi lên đến 150 triệu đồng.

Theo đó, khách hàng khi mua xe CR-V thời điểm này sẽ được giảm 100 triệu đồng tiền mặt, đi kèm là quà tặng phụ kiện trị giá 50 triệu đồng cho cả 3 phiên bản. Được biết, đây là chương trình do các đại lý tự thực hiện và áp dụng với số lượng có hạn.

Honda CR-V bán tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản gồm: CR-V 1.5 E giá 983 triệu đồng, 1.5 G giá 1,023 tỷ đồng và 1.5 L giá 1,093 tỷ đồng.

Chevrolet Colorado giảm giá từ 92-154 triệu đồng

Sau khi Trailblazer đời 2018 giảm gần 400 triệu, nhiều đại lý VinFast tiếp tục đăng tải thông tin giảm giá từ 92-154 triệu đồng với các phiên bản xe bán tải Colorado nhập khẩu.

Cụ thể, Colorado 2.5L 4x2 AT đang có giá niêm yết 559 triệu đồng (giảm 92 triệu), Colorado 2.5L 4x4 AT giá niêm yết 638 triệu đồng (giảm 150 triệu), bản cao cấp nhất là Colorado 2.5L 4x4 AT LTZ có giá 665 triệu đồng (giảm 154 triệu). Đây là mức giảm mạnh nhất từ trước đến nay trên thị trường ôtô Việt Nam nói chung và trong phân khúc SUV 7 chỗ ngồi nói riêng.

Nissan Terra giảm giá kỷ lục 120 triệu đồng

Từ ngày 27/4/2020, Nissan Việt Nam mạnh tay đưa ra giá ưu đãi chính hãng giảm tới 120 triệu đồng với mẫu Terra, trong đó 100 triệu đồng là mức điều chỉnh thẳng vào giá bán lẻ, còn 20 triệu đồng là ưu đãi kèm theo.

Nissan Terra giảm giá kỷ lục 120 triệu đồng.

Cụ thể, bản cao cấp nhất Terra V có giá sau khi điều chỉnh còn 998 triệu đồng. Giá cũ là 1,098 tỷ đồng. Các bản Terra E và Terra S giảm lần lượt 50 triệu và 51 triệu, còn 898 triệu và 848 triệu đồng.

Ưu đãi bổ sung dành cho các bản Terra E và S là 10 triệu đồng tiền mặt. Bản S tiêu chuẩn được tặng kèm đầu AVN, trong khi bản E có đầu AVN, cốp điện tự động và camera hành trình. Riêng bản Terra V được giảm thêm 20 triệu đồng kèm quà tặng là đầu AVN, cốp điện tự động và camera hành trình.

Nissan Terra lần đầu ra mắt tại Việt Nam từ tháng 12/2018 với 3 phiên bản, giá từ 988 triệu đến 1,226 tỷ đồng. Mức giá bán lẻ này được điều chỉnh giảm dần trong hơn 1 năm qua và nay chỉ còn từ 848 triệu đồng.

Toyota Fortuner giảm 120 triệu đồng

Tháng 4, Toyota Fortuner 2020 tiếp tục được các đại lý khuyến mãi lên 120 triệu đồng tùy phiên bản. Mức giảm này cao hơn 20 triệu đồng so với tháng 3 trước đó.

Cụ thể tại khu vực Hà Nội, phiên bản Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu giảm giá 60 triệu đồng. Phiên bản 2.4G 4x2 AT máy dầu giảm giá 90 triệu đồng. Phiên bản 2.7V 4x2 AT máy xăng giảm giá 20 triệu đồng; phiên bản 2.7V 4x4 AT máy xăng giảm giá 50 triệu đồng; phiên bản 2.7V 4x2 AT TRD và phiên bản 2.8V 4x4 AT máy dầu cùng giảm giá 120 triệu đồng.

Toyota Fortuner giảm 120 triệu đồng

Đặc biệt đối với các phiên bản sản xuất năm 2019 thì sẽ được các đại lý giảm giá sâu hơn từ 30-40 triệu đồng. Hiện nay Toyota Fortuner đang được phân phối với 6 phiên bản cùng mức giá đề xuất từ 1,033-1,354 tỷ đồng.

Toyota Innova giảm 120 triệu đồng

Tháng 4, Toyota Innova được giảm tới 100 - 120 triệu đồng tùy phiên bản, khu vực và đại lý. Cụ thể, tại khu vực Hà Nội, khách mua Innova 2.0E được giảm khoảng 75 triệu đồng tiền mặt, Innova 2.0 G và Venture được giảm khoảng 70 triệu đồng. Riêng bản Innova 2.0V giảm 50 triệu đồng.

Đối với bản Innova 2.0E sản xuất năm 2019 được ưu đãi giảm lên tới khoảng 110-120 triệu đồng. Toyota Innova hiện có 4 phiên bản với giá niêm yết dao động từ 771-971 triệu đồng.

Tác giả: Chi Bảo

Nguồn tin: Báo Vietnamnet