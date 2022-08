Tông vào ô tô đang đỗ, nam thanh niên ngã ra đường bị xe tải cán tử vong

Vào khoảng 22h ngày 8/8, anh T.T.B (37 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển xe máy biển kiểm soát 60X9-0554 chở theo một người bạn chạy trên đường ĐT 743A hướng từ quốc lộ 1K đi ngã ba Tân Vạn. Khi đến khu vực chợ Bình An, thuộc phường Bình An, thành phố Dĩ An thì tông vào đuôi xe ô tô 4 chỗ biển số 61A-214.46 đậu sát lề phải.

Hiện trường vụ nam thanh niên tông ô tô đậu trước nhà văng ra đường bị xe tải cán tử vong.

Cú va chạm mạnh làm hai người đi xe máy ngã qua bên trái, vừa đúng lúc này xe container biển số 20C-175.12 chạy tới, khiến anh B. tử vong tại chỗ, người còn lại ngã ra ngoài nên may mắn thoát nạn.

Được biết, chiếc ô tô 4 chỗ là của chủ nhà ngay hiện trường. Xe được chủ nhà cho bạn mượn khi trả thì đậu ngay trước nhà và không đặt cảnh báo.

Rạng sáng nay, tại thành phố Dĩ An tiếp tục xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo khiến một người tử vong. Khoảng 5h sáng, L.Đ.T (25 tuổi, quê Đồng Nai) chạy xe máy biển số 60H5-000.47 trong làn xe máy trên Quốc lộ 1 hướng từ Sóng Thần (thành phố Dĩ An) về Suối Tiên (TP. Thủ Đức). Khi còn cách cầu vượt Linh Xuân khoảng 300m, thuộc phường An Bình, thành phố Dĩ An thì tông vào đuôi xe đầu kéo biển số 61C-458.80 đang đậu.

Hiện trường vụ tai nạn lúc rạng sáng 9/8.

Cú tông làm nam thanh niên đập đầu vào rơ móoc ngã ra đường chết tại chỗ, chiếc xe máy bể nát găm vào đuôi xe đầu kéo.

Công an thành phố Dĩ An đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn giao thông./.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: Báo VOV