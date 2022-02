Tổng thống Mỹ tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh IS tại Syria

Tổng thống Joe Biden ngày 3-2 tuyên bố Lực lượng Đặc nhiệm đã tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi trong nhiệm vụ chống khủng bố ở phía Tây Bắc Syria.

Ông Biden mô tả cuộc không kích là "hoạt động chống khủng bố nhằm bảo vệ người dân Mỹ và đồng minh, đồng thời biến thế giới trở thành một nơi an toàn hơn". Reuters dẫn lời ông Biden tuyên bố: "Nhờ kỹ năng và sự dũng cảm của lực lượng vũ trang Mỹ, chúng ta đã tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Tất cả công dân Mỹ đều quay trở về an toàn sau chiến dịch này".

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ tiết lộ al-Qurayshi đã kích nổ một quả bom để tự sát và khiến cả các thành viên trong gia đình y thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Sau khi thủ lĩnh hàng đầu Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt vào tháng 10-2019, IS đã đề cử al-Quraishi là người lãnh đạo mới.

Bức ảnh chụp Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi không rõ ghi ngày tháng. Ảnh: CBS News

Tuyên bố ngắn gọn của ông Biden vào đầu ngày 3-2 được đưa ra sau khi có thông nhiều dân thường thiệt mạng trong cuộc không kích sau nửa đêm 2-2 của đặc nhiệm Mỹ. Cuộc đột kích nhằm vào các phần tử thánh chiến, được cho là ẩn náu ở tỉnh Idlib, phía Tây Bắc Syria.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Biden không đề cập đến thương vong. Lầu Năm Góc vẫn chưa cung cấp thông tin chi tiết về việc ai là mục tiêu của cuộc không kích và có bao nhiêu đối thủ hoặc dân thường đã thiệt mạng và bị thương.

Trong khi đó, Giám đốc tổ chức Đài quan sát Nhân quyền Syria Rami Abdel Rahman cho biết ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em và ba phụ nữ, do những vụ nổ và đụng độ xảy ra trong cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ nhằm vào một ngôi nhà ở Atmeh của Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảnh đổ nát sau khi lực lượng Mỹ thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố ở Atmeh. Ảnh: Reuters

Theo AP, người dân và các nhà hoạt động mô tả đã chứng kiến ​​một cuộc tấn công lớn trên mặt đất. Lực lượng Mỹ sử dụng loa phóng thanh kêu gọi phụ nữ và trẻ em rời khỏi khu vực.

Omar Saleh, một cư dân của ngôi nhà gần đó, cho biết anh đang ngủ thì cửa ra vào và cửa sổ bắt đầu kêu lục cục do máy bay bay thấp lúc 1 giờ 10 phút ngày 3-2 (giờ địa phương). Ông chạy đến mở cửa sổ và nhìn thấy ba chiếc trực thăng. Saleh kể: "Sự việc xảy ra trong khoảng 45 phút. Sau đó, có tiếng súng". Ông cho biết vụ nổ súng tiếp tục trong hai giờ, trong khi máy bay quần thảo quanh đó.

Một nhân chứng kể rằng khoảng 3 giờ 20 phút (giờ địa phương), máy bay trực thăng rời đi và "tôi nhìn thấy từ phía xa ánh sáng trông giống như một ngọn lửa".

Tác giả: Huệ Bình

Nguồn tin: Báo Người lao động