Tổng giám đốc công ty lương thực miền Nam cùng cấp dưới bị đề nghị truy tố

Công Lý đưa tin, ngày 12/6, cơ quan cảnh sát điều tra, bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố thêm bốn bị can liên quan đến vụ án gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng xảy ra tại Công ty Lương thực Trà Vinh (LTTV) - trực thuộc tổng công ty lương thực miền Nam.

Bốn bị can bị truy tố gồm: Huỳnh Thế Năng (nguyên tổng giám đốc Tổng Công ty LTMN), Vũ Bá Vinh (nguyên thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV), trưởng ban kiểm soát nội bộ), Huỳnh Văn Tranh (nguyên kiểm soát viên phụ trách chung) và Trịnh Ngọc Thuận (nguyên trưởng phòng Tài chính - kế toán). Các đối tượng cùng bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố 12 bị can khác nguyên là lãnh đạo, nhân viên công ty lương thực Trà Vinh và nhiều công ty khác về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, tổng cộng 16 bị can đã bị khởi tố.

Theo hồ sơ điều tra vụ án, từ năm 2012 đến 10/2017, Trần Văn Tâm (nguyên giám đốc công ty lương thực Trà Vinh) đã có hành vi chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập hồ sơ chứng từ khống để che giấu kết quả kinh doanh thua lỗ, thất thoát tài sản của công ty lương thực Trà Vinh.

Các bị can đã lập, ký khống 56 hợp đồng mua bán lúa gạo và phụ phẩm các loại với 20 doanh nghiệp, Tâm đã chỉ đạo giám đốc các xí nghiệp, phân xưởng ký khống 46 biên bản thỏa thuận hàng hóa có tổng giá trị gần 2.500 tỷ. Gây thiệt hại cho công ty lương thực Trà Vinh số tiền hơn 127 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trần Văn Tâm còn chỉ đạo Nguyễn Tấn Vinh (kế toán trưởng), Phan Văn Hiệp (giám đốc xí nghiệp Cầu Kè), Nguyễn Nhất Thống (trưởng phân xưởng Tân An Luông), Cao Tấn Được và Cao Minh Chiều (kế toán) lập khống các chứng từ lấy hơn 5 tỷ của công ty lương thực Trà Vinh để hợp thức hóa mua 2 căn nhà. Sau đó lập, ký khống các chứng từ chi mua gạo của các hộ dân để cân đối sổ quỹ tiền mặt, che giấu số tiền bị chiếm đoạt.

Ông Trần Văn Tâm bị lực lượng công an bắt giữ

Công ty lương thực Trà Vinh là chi nhánh, đơn vị hạch toán phục thuộc tổng công ty lương thực miền Nam, không có vốn, tài sản riêng, là đơn vị thuộc khối các đơn vị của công ty mẹ (tổng công ty lương thực miền Nam). Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty lương thực Trà Vinh được thể hiện trong báo cáo tài chính của công ty mẹ.

Việc xảy ra sau phạm và hậu quả tại công ty lương thực Trà Vinh ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính của công ty mẹ, việc không phát hiện sai phạm tại công ty lương thực Trà Vinh dẫn đến sai lệch số liệu trong báo cáo tài chính của công ty mẹ. Vì vậy các lãnh đạo công ty lương thực miền Nam qua các thời kì trong giai đoạn năm 2012-2017 chịu trách nhiệm trong quản lý điều hành chung khi để xảy ra sai phạm và hậu quả tại công ty lương thực Trà Vinh.

Thông tin trên Tiền Phong, đối với Huỳnh Thế Năng, trong quá trình thực hiện nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đã làm giảm vốn chủ sở hữu tại tổng công ty lương thực miền Nam với số tiền 651 tỷ đồng. Bị can Năng đã thiếu kiểm tra giám sát, buông lỏng quản lý tài sản để cấp dưới thực hiện qua loa đại khái, không kiểm tra toàn diện, không chỉ đạo đối chiếu công nợ trực tiếp với khách hàng nên không phát hiện hành vi phạm tội của cấp dưới. Hành vi thiếu trách nhiệm của Năng đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước trong các năm 2015, 2016, và 9 tháng đầu năm 2017 với tổng số tiền hơn 44,4 tỷ đồng.

Đặng Kỳ Trung (nguyên kế toán trưởng tổng công ty lương thực Miền Nam) đã thiếu trách nhiệm gây thất thoát cho ngân sách hơn 73 tỷ. Tuy nhiên, do ông Trung mắc bệnh hiểm nghèo nên công an đề nghị miễn trách nhiệm hình sự đối với Trung.

Cơ quan công an xác định ông Trương Thanh Phong (nguyên Tổng giám đốc tổng công ty lương thực miền Nam) trong năm 2013 có điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty lương thực miền Nam nhưng thực tế không chỉ đạo điều hành trực tiếp mà chỉ thực hiện theo các quyết định, nghị quyết của hội đồng thành viên. Ngày 20/4, Bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" đối với ông Phong.

Tuy nhiên, ngày 4/6, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hủy bỏ quyết định khởi tố bị can và quyết định không phê chuẩn lệnh khám xét đối với ông Trương Thanh Phong.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Đăng Khoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn