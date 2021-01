Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Sơn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng, Đại tướng Tô Lâm gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tin tưởng, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an nhân dân không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, việc thăng cấp bậc hàm cho đồng chí Nguyễn Văn Sơn là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí, đồng thời là niềm vui chung của toàn lực lượng Công an nhân dân; là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với công lao đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và sự tiến bộ, trưởng thành của đồng chí Nguyễn Văn Sơn cũng như lực lượng Công an nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn là đảng viên, sỹ quan Công an nhân dân tiêu biểu về phẩm chất chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng chí được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác, chiến đấu, có phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng vững vàng, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong cách làm việc trách nhiệm, sâu sát, tận tụy, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, trong thời gian tới, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội có nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề mới, khó khăn, thách thức và áp lực ngày càng lớn. Nhận thức sâu sắc tình hình, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn công tác; đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, cảnh giác, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, không quản khó khăn, gian khổ, hy sinh, bảo đảm an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, luôn luôn xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm mong muốn và tin tưởng rằng, đồng chí Nguyễn Văn Sơn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn “đạo” của người làm tướng như Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Trí-Dũng-Nhân-Tín-Liêm-Trung”, thực sự là người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc; tiếp tục cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu, tham mưu với Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiên tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn chân thành cảm ơn sự quan tâm đặc biệt mà Đảng, Nhà nước dành cho lực lượng Công an nhân dân và cá nhân đồng chí; xin hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã tin tưởng giao phó cho lực lượng Công an nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn nguyện không ngừng học tập rèn luyện, kế tục và phát huy truyền thống Công an nhân dân Anh hùng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã tặng hoa, chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn.

Tác giả: Nguyễn Sự

Nguồn tin: TTXVN