Tóm gọn nhóm đối tượng vận chuyển 5kg ma túy đi tiêu thụ

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, niêm phong tang vật. (Ảnh: báo Pháp luật xã hội)

Thông tin ban đầu cho biết, vào hồi 9h30 ngày 13/7, tại khu vực bờ đê xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo (đoạn giáp chân cầu Nghìn), Phòng CSHS - Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng Công an huyện Vĩnh Bảo, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy - Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1, Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng và các cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức bắt quả tang 3 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Ba đối tượng gồm: Nguyễn Duy Điển, SN 1984, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phương Trì, xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo và Phạm Văn Toàn, SN 1990, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Lê Trung Thành, SN 1988, trú tại khối 8, phường Quán Bầu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, tang vật thu giữ là một bọc hàng đựng 5 gói màu vàng chứa tinh thể trắng trong suốt (nghi là ma túy đá) có trọng lượng là 5 kg.

Lực lượng chức năng đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo để lập biên bản và tiến hành kiểm tra niêm phong tang vật. Các đối tượng khai nhận bọc hàng trên là ma túy, đang trên đường đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

Tác giả: Diệu Nhi

Nguồn tin: Pháp Luật Plus