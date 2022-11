Tới nhà đòi tiền cho vay, bị "con nợ" chém trọng thương

Ngày 9-11, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can L.V.H. (SN 1982) và L.X.M. (SN 1950; ngụ phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Giết người"; khởi tố N.V.S (SN 1958; ngụ xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, do làm ăn khó khăn, ông L.V.H. có vay của ông N.V.S. 40 triệu đồng. Quá trình vay, trả, do tin tưởng lẫn nhau nên hai bên không lập giấy tờ giao nhận tiền, ông H. thì cho rằng mình chỉ còn nợ 5 triệu đồng, trong khi ông S. nói ông H. còn nợ 15 triệu đồng.

Trong lúc trao đổi qua điện thoại, hai bên đã lời qua tiếng lại chửi bởi, thách thức nhau. Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 10-8, ông S. cùng một số người đến nhà ông H. tại tổ dân phố Sơn Trà (phường Trúc Lâm), đòi tiền.

Do ông H. không trả nợ dẫn đến hai bên mâu thuẫn đánh nhau, ông S. dùng gậy sắt đánh ông H. thì bị ông H. cùng bố đẻ là L.X.M. dùng dao, gậy gỗ đuổi đánh, chém trọng thương.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa hoàn tất hồ sơ để xử lý những người trên theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tuấn Minh



Nguồn tin: Báo Người lao động