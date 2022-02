Tổ chức gặp mặt và trao thưởng cho đội U9 Sông Lam Nghệ An

Được sự ủy quyền của UBND tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao tặng 50 triệu đồng cho U9 SLNA

Tham dự buổi lễ có bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó giám đốc Sở cùng đại diện các phòng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An và các phụ huynh của cầu thủ U9 SLNA.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở VH&TT phát biểu chúc mừng

Giải Bóng đá vô địch toàn quốc tranh Cup Toyota năm 2022 lần đầu tiên được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức giành cho các cầu thủ có lứa tuổi từ U9 trở về sau, là giải đấu nằm trong chiến lược phát triển bóng đá của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Đây là sân chơi mới, đối tượng tham dự mới với lứa tuổi còn rất trẻ và Sông Lam Nghệ An cũng lần đầu tiên tham dự giải đấu này. Tuy nhiên, với lực lượng các cầu thủ đã được tuyển chọn và tập luyện cùng nhau tại các lớp năng khiếu nghiệp dư cơ sở do Câu lạc Bóng đá Sông Lam Nghệ An mở trên địa bàn toàn tỉnh, cùng với nhà tài trợ mới - Công ty cổ phần Tân Long với cách làm bóng đá bài bản, khoa học, chuyên nghiệp và hiện đại, đội bóng đá U9 được thành lập, tham gia giải và đã giành chức vô địch, tiếp nối những thành tích mà các lứa đàn anh như U11, U13, U15... đã làm được để mang thành tích tốt nhất về cho thể thao tỉnh nhà.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở VH&TT tặng hoa cho các cầu thủ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở VH&TT chúc mừng đội bóng U9 SLNA đã giành được chức vô địch và ghi nhận: “Các em là những hạt giống vàng tuyệt vời của tỉnh nhà, của đội bóng SLNA trong tương lai. Với “Tinh thần thép, chiến thắng đẹp”, khí thế ngoan cường xứ Nghệ, khí thế sông Lam, các em đã làm nên những kỳ tích tuyệt vời, đem niềm tự hào, vinh quang về cho tỉnh Nghệ An”.

