Tỉnh ủy Nghệ An từng lo ngại dự án nuôi cá sẽ chuyển sang ‘ôm đất’

Sáng 22-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Võ Viết Thanh - nguyên bí thư Thành ủy Vinh, tỉnh Nghệ An - cho biết, tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vào ngày 27-10-2017, nhiều ý kiến đã từng băn khoăn về tính hiệu quả của dự án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao ở huyện Hưng Nguyên.

Ông Thanh cho hay lúc đó ông có ý kiến đề nghị UBND tỉnh Nghệ An cần xem xét, nghiên cứu, tính toán đến hiệu quả của dự án này, bởi nhu cầu tiêu thụ của thị trường về cá rô phi khi đó không lớn, tránh việc chủ đầu tư giữ đất.

"Thời điểm đó, một số mô hình nuôi cá rô phi đơn tính, cá rô đầu vuông tại các huyện như Yên Thành, Hưng Nguyên đều thất bại, không có hiệu quả. Vì vậy, tôi có ý kiến xem hiệu quả dự án hay không, vì có thể chủ đầu tư sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng so với chủ trương được cấp phép", ông Thanh nhớ lại.

Cũng theo ông Thanh, tại cuộc họp này, nguyên bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cũng nhấn mạnh điều cốt lõi và quan trọng nhất của dự án nuôi cá này là thị trường, là đầu ra sản phẩm ổn định; tránh việc cấp cho chủ đầu tư 7ha, sau đó không phát huy hiệu quả thì chuyển đổi mục đích sử dụng.

"Những ngày qua, theo dõi báo chí đăng tải tôi thấy dự án này cũng đang đi theo lộ trình mà chúng tôi đã lo ngại. Vì vậy, UBND tỉnh Nghệ An, các sở ban ngành cần xem xét, kiểm tra trong 5-6 năm thực hiện dự án, chủ đầu tư có thực hiện đúng hay không và việc điều chỉnh có phù hợp, đúng quy định pháp luật cùng các chính sách ưu đãi khi thu hút hay không?", ông Thanh kiến nghị.

Trong khi đó, theo báo Nghệ An, tại cuộc họp, báo cáo xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư nuôi cá rô phi đơn tính công nghệ Israel, đại diện UBND tỉnh Nghệ An cho biết quy mô diện tích được chuyển đổi là 7ha.

Toàn bộ diện tích này thuộc đất quản lý của xã, không phải đất giao cho các hộ dân và nằm trong vùng trũng, lâu nay sản xuất không hiệu quả. Mục tiêu của dự án là sản xuất cá thương phẩm và cung cấp cá giống phục vụ chăn nuôi trong vùng để làm vệ tinh, tạo ra khối lượng cá thương phẩm lớn để phục vụ xuất khẩu.

Trả lời báo chí ngày 21-9, ông Hoàng Anh Tiến - phó chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên - cho biết: "Quan điểm của huyện là đối với những hạng mục, công trình vi phạm tại dự án, huyện sẽ lập biên bản, xử phạt hành chính; đồng thời với những hạng mục không ảnh hưởng đến mục tiêu chính thực hiện thì sẽ đề xuất các cấp có thẩm quyền cho nhà đầu tư được phép điều chỉnh quy hoạch xây dựng".

Ngày 21-9, sau khi Tuổi Trẻ Online phản ánh sân tập golf mở "chui" trong dự án nuôi cá, "đặt lịch chơi ngay", toàn bộ thông tin quảng cáo, hình ảnh về sân tập golf đăng tải trên mạng xã hội đều không còn.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, dự án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao của Công ty cổ phần Synot Asean được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 1-6-2017. Dự án này được thực hiện tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, với diện tích 7ha. Dự án có tổng số vốn đầu tư dự kiến gần 51 tỉ đồng. Dự án phê duyệt là nuôi cá rô phi nhưng thời gian qua, trên khu đất để thực hiện dự án trên, chủ đầu tư đã xây dựng nhiều hạng mục sai mục đích như núi nhân tạo, sân tập golf, mô hình 7 kỳ quan thế giới…

