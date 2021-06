Tỉnh Nghệ An bàn giao công trình Trạm xá Quân dân y Nậm On và trao tặng lương thực, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid -19 cho tỉnh Bôlykhămxay

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Về phía tỉnh Bôlykhămxay có đồng chí Khăm vẻn păn nha nu vồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tỉnh trưởng phụ trách Văn hóa, giáo dục, y tế tỉnh Bôlykhămxay.

Trong thời gian qua, kể từ khi dịch Covid -19 bùng phát trên thế giới, tính đến nay, thế giới đã ghi nhận có hơn 137,6 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 3,73 triệu ca tử vong tại 220 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao tặng lương thực, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid -19 cho chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Bôlykhămxay

Trước tình hình dịch bệnh Covi-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường ở trong nước, khu vực và trên thế giới, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các địa phương của hai nước Việt Nam - Lào, đến nay, hai nước cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, tổ chức khoanh vùng và dập dịch kịp thời, hiệu quả, được thế giới ghi nhận.

Tỉnh Nghệ An đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng tại các huyện biên giới của tỉnh Nghệ An và tỉnh Bôlykhămxay trong thời gian qua đã làm rất tốt công tác tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh. Nhất là trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh - tuần tra quản lý, bảo vệ, đường biên, mốc giới - kiểm soát cửa khẩu, lối mở - đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các hành vi vượt biên, xuất, nhập cảnh trái phép - phòng, chống tội phạm xuyên biên giới và phòng, chống dịch Covid-19…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long khẳng định, việc tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng lương thực, trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch, kết hợp bàn giao công trình Trạm xá Quân dân y Nậm On cho huyện Xay Chăm Pon với mong muốn được chung tay cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bôlykhămxay trong phòng chống dịch Covid-19. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ luôn kề vai sát cánh cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào nói chung, tỉnh Bôlykhămxay nói riêng nhanh chóng khống chế, ngăn chặn và dập dịch có hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo tỉnh Bôlykhămxay ký biên bản bàn giao Trạm xã Quân dân y Nậm On

Công trình Trạm xá Quân dân y Nậm On, huyện Xay Chăm Pon, tỉnh Bôlykhămxay là công trình đối ngoại mang ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa hai tỉnh Nghệ An - Bôlykhămxay nói riêng. Đây là công trình nằm trong các nội dung đã được thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh được ký kết tại Biên bản về kết quả làm việc giữa Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An, nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Ủy ban chính quyền tỉnh Bôlykhămxay, nước Cộng hòa DCND Lào vào ngày 02/8/2017. Công trình được đầu tư, khởi công xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách do UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ với tổng giá trị hơn 14 tỷ đồng.

Việc tổ chức lễ bàn giao công trình Trạm xã Quân dân y Nậm On là dấu mốc hết sức quan trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa hai tỉnh Nghệ An và Bôlykhămxay nói riêng. Công trình khi đi vào hoạt động sẽ làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám và điều trị cho bà con nhân dân khu vực bản Nậm On, huyện Xay Chăm Pon và một số người dân của huyện Thanh Chương (Nghệ An), góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội khu vực hai bên biên giới ngày càng phát triển.

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bôlykhămxay, đồng chí Khăm vẻn păn nha nu vồng - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay đã cảm ơn món quà tỉnh Nghệ An trao tặng hôm nay. Đây là món quà hết sức có ý nghĩa trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, tô thắm thêm mối quan hệ giữa 2 tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An tặng Công an tỉnh Bôlykhămxay lương thực, vật tư y tế phòng chống dịch Covid -19

Dịp này, tỉnh Nghệ An cũng đã tặng tỉnh Bôlykhămxay lương thực, vật tư y tế phòng chống dịch Covid -19 trị giá 250 triệu đồng; Công an tỉnh Nghệ An tặng Công an tỉnh Bôlykhămxay lương thực, vật tư y tế phòng chống dịch Covid -19 trị giá 150 triệu đồng.

Đồng chí Khăm vẻn păn nha nu vồng trao tặng Huy chương phát triển của Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho tập thể tỉnh Nghệ An

Đồng chí Khăm vẻn păn nha nu vồng - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay đã trao tặng Huy chương phát triển của Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho tập thể tỉnh Nghệ An. Tỉnh Bôlykhămxay tặng Bằng khen danh dự của cho tập thể tỉnh Nghệ An, tập thể Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Phương Thúy

Nguồn tin: nghean.gov.vn