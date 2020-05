Tin vào viễn cảnh miền đất hứa, nhiều sơn nữ xứ Nghệ bị rơi vào bẫy của “mẹ mìn”

Giải cứu thành công 7 nạn nhân trong các vụ mua bán người

Thống kê của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, tính trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ 5 vụ/6 đối tượng, giải cứu thành công 7 nạn nhân trong các vụ buôn bán người.

Trong đó, Bộ đội Biên phòng Nghệ An chủ trì xác lập đấu tranh thành công 2 chuyên án về tội phạm mua bán người (382L và 383L) bắt 2 đối tượng, giải cứu 3 nạn nhân; phối hợp với Công an bắt giữ 3 vụ/4 đối tượng, giải cứu 4 nạn nhân.

Các nạn nhân trong vụ buôn bán người được giải cứu.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2015, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát hiện trên địa bàn xã biên giới Keng Đu, huyện Kỳ Sơn nổi lên đường dây chuyên lừa phụ nữ trẻ để bán ra nước ngoài, các đối tượng chủ yếu là người trong địa bàn, có mối quan hệ quen biết với các nạn nhân. Ngay sau đó, đơn vị đã xác lập chuyên án 383L để đấu tranh, triệt xóa.

Qua một thời gian dài theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ và các chứng cứ thu thập được, đến khoảng 18h ngày 18/8/2019, Ban chuyên án phối hợp với phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Nghệ An, đồn Biên phòng Keng Đu bắt giữ Moong Văn Nhi (SN 1995), trú tại bản Quyết Thắng, xã Keng Đu về hành vi Mua bán người.

Bắt giữ đối tượng Moong Văn Nhi về hành vi mua bán người.

Tại cơ quan điều tra, Nhi khai nhận từ năm 2015, đối tượng này đã kết hợp với một số người khác ngoài địa bàn đã lừa 2 nạn nhân là Lương Thị O. (SN 1995) và Moong Thị X. (SN 2001, cùng trú tại xã Keng Đu) đưa sang Trung Quốc để bán.

Sau khi giao dịch thành công, Nhi được trả tiền công là 7 triệu đồng/người. Tuy nhiên, do lo sợ bị phát hiện nên Moong Văn Nhi đã trốn khỏi địa bàn sinh sống một thời gian dài. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hé lộ nhiều “chiêu” mua bán người

Theo Đại tá Nguyễn Chí Tý, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Nghệ An), tình hình mua bán người ở Nghệ An gần đây có nhiều diễn biến phức tạp, xu hướng gia tăng. Quy mô, tính chất và thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có tổ chức chặt chẽ. Chúng thường hoạt động chủ yếu ở các huyện vùng cao như: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong...

Ngoài những chiêu bài cũ như tuyển lựa người đưa đi lao động tại các công ty, doanh nghiệp có mức lương cao; hoặc tuyên truyền về đời sống tốt đẹp ở nước ngoài để dụ dỗ lừa gạt phụ nữ và trẻ em thiếu hiểu biết, tham vọng giàu có để đưa ra nước ngoài bán phục vụ mại dâm, làm vợ hoặc bóc lột sức lao động..., hiện nay đã xuất hiện nhiều chiêu trò mới.

Đặc biệt, bọn tội phạm mua bán người còn triệt để sử dụng các trang mạng xã hội như: Zalo, Facebook... để tiếp cận, làm quen, lừa phỉnh yêu đương tạo lòng tin với nạn nhân rồi đưa bán ra nước ngoài. Các đối tượng còn tiếp cận những phụ nữ đang mang thai có hoàn cảnh khó khăn, đông con, rạn nứt trong tình cảm vợ chồng để dụ dỗ, lừa sang nước ngoài đẻ xong bán con mình với số tiền khoảng 50-70 triệu đồng.

Người dân mang thai rồi đi sang nước ngoài bán con.

Việc mua bán bào thai là thủ đoạn rất mới của tội phạm mua bán người, các đối tượng hoạt động rất tinh vi. Các đối tượng này chủ yếu đi tới các vùng có nhiều đồng bào Khơ Mú sinh sống, nhắm tới những phụ nữ mang thai vỡ kế hoạch, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, nhận thức kém để dụ dỗ. Chúng thường đánh vào tâm lý “sợ bị phạt vì sinh con thứ ba” của người dân, đồng thời đưa ra những lời dụ dỗ như “nếu đưa con sang Trung Quốc sinh thì vợ chồng vừa được tiền, vừa không phải vất vả nuôi con. Con sinh ra sẽ được chăm sóc tử tế...”.

Đặc biệt, riêng trên địa bàn xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn đã xác nhận được 22 trường hợp phụ nữ mang thai khi sắp đến kỳ sinh đẻ đã ra nước ngoài để bán. Đến nay, 21 người đã trở về, tình trạng bán bào thai chủ yếu xảy ra ở các bản của đồng bào dân tộc Khơ Mú.

Nói thêm về công tác đấu tranh với tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới tỉnh, Đại tá Nguyễn Chí Tý cho biết: “Chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh với tội phạm mua bán người và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã có nhiều đối tượng bị bắt giữ, nhiều nạn nhân được giải cứu, tuy nhiên, công tác đấu tranh với loại tội phạm này đang gặp không ít khó khăn. Trong thời gian tiếp theo, Bộ đội biên phòng Nghệ An sẽ chủ động, phối hợp với các lực lượng chức năng tấn công, đẩy lùi tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới”.

