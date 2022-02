Tin nhắn đến máy vợ lúc nửa đêm, chồng đáp "anh đến đi, chồng em vắng nhà"

Trở thành người yêu, Hoàng Quân thấy rằng bạn gái của mình vẫn có rất nhiều đàn ông vây quanh, bản thân cô ấy lại không mấy giữ khoảng cách với họ, cứ hồn nhiên thân thiết với mọi người.

Trong lòng Hoàng Quân có chút ghen tị, nhưng rồi nghĩ thời nay tình bạn khác giới cũng rất bình thường, cô ấy có bạn bè khác giới là chuyện không thật sự không cần lo lắng.

Ảnh minh họa: Sohu.

Hoàng Quân cũng nghĩ rằng sau khi kết hôn bạn gái sẽ tự biết cách giữ khoảng cách với đàn ông và thay đổi, nhưng mọi việc lại không như vậy ngay cả khi hai người đã là vợ chồng.

Hoàng Quân có chút không hài lòng với cách cư xử của vợ, nhiều lần anh góp ý cô đừng quá thân thiết với đàn ông, đừng chuyện trò, nhắn tin qua lại với họ quá nhiều lại còn ngoài nội dung công việc, anh muốn cô đặt anh và gia đình ở vị trí quan trọng nhất, nhưng đáp lại, vợ không cảm thấy yêu cầu của anh có gì cần bận tâm.

Cứ khi nào có bạn là đàn ông gọi, Thảo Linh vẫn mặc váy đẹp, trang điểm xinh đẹp ra ngoài mặc thái độ của chồng không thoải mái. Cô ấy sẽ chỉ nói: "Anh vô lý thật, em cưới anh chứ có phải được bán cho anh đâu mà lại cản trở em giao du bạn bè. Xã hội này cần có nhiều bạn bè để kiếm được nhiều tiền, vợ chồng mình chỉ cần đặt mục tiêu đó để có cuộc sống tốt hơn". Đó không phải điều Hoàng Quân mong muốn khi kết hôn. Anh nghĩ rằng khi đã kết hôn, một người vợ nên tròn vai người vợ, lo lắng cho gia đình, cả hai cùng làm việc để kiếm tiền và có cuộc sống tốt hơn nhưng tiền không phải là tất cả, vợ chồng thương yêu nhau, quan tâm nhau mới là tất cả. Chưa kể, Thảo Linh dù ra ngoài giao du nhiều nhưng tiền kiếm không bằng chồng, anh vẫn là người lo chính cho gia đình.

Hoàng Quân biết nhiều lần vợ về nhà muộn lúc giữa đêm là do đi dự tiệc với bạn trai. Các món đồ xa xỉ do vợ dùng cũng là do bạn trai tặng. Có người chồng nào trong lòng không dấy lên những nghi hoặc khi vợ mình như vậy?

Một đêm, khi hai vợ chồng đã lên giường đi ngủ thì Hoàng Quân thấy điện thoại của vợ sáng đèn. Thấy đó là tin nhắn của người "bạn trai" hay gọi điện và đến đón đưa vợ "đi công việc" nhiều nhất, Hoàng Quân nhắn lại thay vợ lúc này đang say ngủ: "Anh đến đi, chồng em không có nhà".

Hoàng Quân chỉ muốn xác nhận lại mối quan hệ của vợ với người đàn ông này để xóa bỏ trong lòng những nghi ngờ, chẳng ngờ người đó không nhắn lại nữa, không thấy anh ta hỏi lại "vợ" anh rằng đầu óc cô ấy bị làm sao hay câu gì tương tự.

Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên, Hoàng Quân bí mật trốn ngoài ban công. Vợ Hoàng Quân bị đánh thức bởi tiếng chuông nên dậy ra mở cửa. Ngay khi cửa vừa mở, người đàn ông kia liền ôm vợ Hoàng Quân rồi nói: "Nếu biết chồng em không ở nhà, anh đã đến từ sớm". Vợ Hoàng Quân hoảng hốt đẩy gã đàn ông đó ra: "Sao anh lại đến đây!". Tay bạn trai nói "Không em phải gọi anh đến à?". "Em không có!".

Hoàng Quân đã chứng kiến tất cả, bước ra ngưỡng cửa và nói: "Là anh gọi. Anh muốn xác minh lại mối quan hệ giữa hai người, chẳng phải em nói chỉ là bạn bè thôi sao? Lao đến ngay giữa đêm khi chồng em đi vắng, bạn em có vẻ hơi nhiệt tình quá nhỉ".

Hai người cuối cùng đi đến kết cục ly hôn. Hoàng Quân vẫn cảm thấy rất cay đắng vì trước giờ luôn đối xử hết lòng với vợ, làm việc cật lực để lo kinh tế gia đình, để hoàn thành ước muốn sống dư dả tiền bạc của người vợ xinh đẹp, nhưng cô ấy lại không hề coi trọng. Ly hôn là giải pháp cuối cùng, không một người đàn ông nào có thể chịu đựng được cảnh bị vợ cắm sừng, dù có yêu đến mấy.

Hôn nhân không thể đi tới đích đến cuối cùng viên mãn nếu một trong hai người không coi trọng, không có ý thức gìn giữ. Việc làm của vợ Hoàng Quân thực sự rất đáng trách, sự thiếu chung thủy, lừa dối bạn đời, vô trách nhiệm trong hôn nhân của cô ấy khiến cuộc hôn nhân không thể bền vững được.

Kể từ khi quyết định bước chân vào đời sống vợ chồng, bạn nên xem xét mọi vấn đề một cách nghiêm túc, làm đúng trách nhiệm và vai trò của mình trong thế giới gia đình, đừng vì bất cứ lý do gì mà có hành động gây tổn hại sâu sắc đến người bạn đời. Nếu cảm thấy hai người không thể chung sống thì có thể trực tiếp đệ đơn ly hôn, tối kỵ việc lừa dối vì đó là hành động gây tổn thương lớn nhất, gây đổ vỡ nghiêm trọng nhất và bạn có thể sẽ phải trả giá xứng đáng cho những gì mình đã làm.

Tác giả: Huyền Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí