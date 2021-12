Tin mới nhất vụ đại đức Thích Trí Hộ giết người, phi tang xác xuống sông Thạch Hãn

Ngày 19/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Viết Đạt (41 tuổi, tức đại đức Thích Trí Hộ) và Đoàn Thanh Tuấn (50 tuổi, cùng trú huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội "Giết người".

Trước khi giết người và bị bắt, bị can Võ Viết Đạt là người phụ trách Niệm phật đường Dương Lệ Đông, huyện Triệu Phong) với pháp danh Thích Trí Hộ.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân nên ngày 11/12, Đạt đã nói Tuấn gọi điện hẹn bà Lê Thị H (trú huyện Triệu Phong) đến một địa điểm do Đạt định sẵn để gặp mặt. Tại đây, Đạt bất ngờ dùng hung khí tấn công bà H đến chết.

Đạt và Tuấn sau đó đưa thi thể bà H lên ô tô rồi phi tang xuống sông Thạch Hãn.

Vào khoảng 20h ngày 11/12, người dân sinh sống ven sông Thạch Hãn đoạn qua tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong) phát hiện thi thể bà H trôi dạt vào bờ sông.

Người dân sau đó trình báo sự việc với cơ quan công an để đưa thi thể lên bờ. Cơ quan điều tra sau đó xác định danh tính nạn nhân và khám nghiệm tử thi.

Kết quả khám nghiệm khẳng định nạn nhân tử vong trước khi thả xuống nước. Kết quả điều tra cho thấy hung thủ đã giết nạn nhân, rồi vứt xác từ trên cầu xuống sông.

Tác giả: Bảo Ngọc

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ