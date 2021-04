Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu tự vẫn trong đêm

Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu tự vẫn.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã tìm thấy thi thể anh D.V.S. (SN 1994, trú xã Hưng Chính, TP.Vinh, Nghệ An), người được cho là đã nhảy cầu tự vẫn hôm 20/4.

Thi thể anh S. được tìm thấy cách cầu Bến Thủy 2 khoảng 2km.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều tối 20/4, người dân đi đường nhìn thấy trên cầu Bến Thủy 2 (phía địa phận xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên) có một chiếc xe máy, điện thoại di động và một đôi dép được để lại. Nghi có người tự vẫn, người dân đã điện báo tin cho lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác minh thông tin và triển khai lực lượng, phương tiện để tìm kiếm.

Đến sáng 22/4, lực lượng cứu nạn cứu hộ phát hiện thấy thi thể anh S. cách vị trí nhảy khoảng 2km.

Hiện, thi thể anh S. đã được đưa lên bờ và bàn giao cho người nhà.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền phong