Tìm thấy người đàn ông mắc kẹt giữa 2 vách tường nhà sau 1 đêm mất tích

Vách ngăn giữa 2 ngôi nhà nơi nạn nhân mắc kẹt

Vào hồi 07h43 ngày 28/8, người dân phát hiện một người đàn ông trung niên mắc kẹt giữa 2 vách tường nhà số 2 đường Cao Lỗ với nhà số 43 đường Trần Phú, phường Lê Mao, TP Vinh.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 1 xuất 2 xe chữa cháy, 20 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng, nhanh chóng tới hiện trường phối hợp với Công an TP Vinh và chính quyền địa phương triển khai công tác giải cứu nạn nhân.

Tại thời điểm có mặt, nửa thân trên nạn nhân đang mắc kẹt trong vách tường rộng khoảng 20cm. Và dù nạn nhân đã rất cố gắng nhưng không làm sao để thoát ra ngoài.

Nạn nhân được giải cứu và đưa ra ngoài

Rất nhanh chóng, lực lượng chức năng đã cho phá bỏ một phần bức tường nhà số 43 đường Trần Phú (là trụ sở Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ). Sau khoảng 30 phút, nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn.

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Hùng Sơn (SN 1979, trú tại phường Lê Mao, là nạn nhân chất độc màu da cam loại 1), mất tích từ ngày hôm qua (27/8).

Người dân nhận định, người đàn ông này di chuyển theo vách tường từ đường Cao Lỗ sang đường Trần Phú. Do vách này hẹp dần về phía Trần Phú nên đã bị mắc kẹt.