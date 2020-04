Tìm thấy đơn xin việc trong bao tải chứa thi thể người ở TP.HCM

Khoảng 23h30 ngày 13/4, nam nhân viên Công ty Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp đi thu gom rác trên đường Phan Văn Trị. Thấy một bao tải màu xanh trên vỉa hè, người này mở ra xem thì phát hiện bên trong chứa một thi thể người nên trình báo công an. Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.