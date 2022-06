Tìm thân nhân tử thi cô gái mặc váy màu vàng nổi trên sông Hàn

Khoảng 10h30' ngày 21/6, tại khu vực cầu cảng Sông Thu (cũ), người dân bất ngờ phát hiện 1 tử thi nữ nổi trên sông Hàn.

Nạn nhân khoảng 20 - 30 tuổi, cao khoảng 1,5m, mặc váy liền màu vàng nhạt, tóc đen dài, đeo dây chuyền và vòng tay. Thời điểm phát hiện, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nữ giới

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân đã tử vong khoảng 3 - 5 ngày và thi thể đã bị trương phình nên hiện chưa thể nhận dạng được.

Do đó, Công an quận Hải Châu thông báo, ai biết thông tin về nhân thân lai lịch của nạn nhân xin liên hệ đồng chí Lê Thanh An, Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu qua số điện thoại: 0905680890.

Tác giả: Khương Mỹ

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ