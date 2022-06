Tìm kiếm cô gái nghi nhảy cầu tự tử sau khi ôm con nhỏ rời nhà

Tối 23/6, Chủ tịch UBND xã Triệu An Nguyễn Văn Phương cho hay, vào khoảng 11h20 trưa 23/6, UBND xã Triệu An (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) nhận được thông tin một cô gái bỏ lại xe máy hiệu Honda cùng đồ dùng cá nhân trên cầu Cửa Việt (thuộc địa phận xã Triệu An) rồi nhảy xuống sông Hiếu.

Lực lượng chức năng huyện Triệu Phong đang tiến hành tìm kiếm cô gái. Ảnh: S.H

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến hiện trường và báo cáo cơ quan chức năng huyện Triệu Phong để tổ chức tìm kiếm cô gái này.

Theo thông tin của người dân địa phương, khoảng 10h55 cùng ngày, có một cô gái đứng trên cầu Cửa Việt, song chừng 10 phút sau quay lại thì không thấy người này nữa. Phía trên cầu, phát hiện một xe máy mang BKS 74G1- 045.83, cùng giấy tờ tùy thân mang tên L.Đ.T.C.N. (SN 1997, địa chỉ xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). Theo người nhà của cô gái N, lúc rời khỏi nhà N. có chở theo con nhỏ 4 tuổi.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt đã huy động cán bộ, chiến sĩ, cùng các phương tiện chuyên dụng phối hợp các lực lượng chức năng địa phương triển khai tìm kiếm quanh khu vực cảng Cửa Việt. Tuy nhiên, đến thời điểm 19h tối 23/6, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

